Primarie continue. Majorino vuole i gazebo a destra e sinistra

È stata la Lega a lanciare con decisione il progetto di primarie milanesi per il candidato a sindaco di Milano. Le elezioni amministrative saranno nel 2027 e tutti, da sinistra a destra, sembrano concordi almeno su un punto: è l'ora di tirare fuori i nomi di coloro che correranno per Palazzo Marino o almeno di iniziare a parlare delle elezioni che si avvicinano. Per il resto, e soprattutto sul tema primarie, si va trasversalmente in ordine sparso. A raccogliere l'assist leghista è stato infatti il capogruppo del Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino, che propone "un patto bipartisan non scritto tra tutte le forze politiche". E spiega in una nota: "Ogni schieramento scelga con le primarie, e quindi con la partecipazione diretta dei cittadini, le persone da candidare a sindaco che poi si sfideranno alle elezioni". Majorino è noto per essere un potenziale candidato ed evidentemente conta sul sostegno degli elettori milanesi di sinistra.

"Le primarie di coalizione a Milano? Non sono mai state previste" dice per parte sua il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo ai cronisti che lo incalzano davanti a palazzo Madama, segno che il tema è diventato di rilevanza nazionale. La Russa, che in passato ha sostenuto la candidatura di Maurizio Lupi, punta tutto sul bisogno di decidere. Il segretario provinciale del Carroccio Samuele Piscina ha insistito sulle primarie, pur ammettendo che "dobbiamo arrivare a una chiusura definitiva sul nome del candidato entro il 20 giugno".

Concorda anche Alessandro Colucci, deputato e coordinatore regionale per la Lombardia di Noi Moderati: "Condividiamo le parole del presidente La Russa. Il 2027 è sempre più vicino, occorre decidere in fretta. Bisogna lavorare subito al programma e al candidato".