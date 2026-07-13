Le profondità subacquee si colorano di arancione, burgundy, blu e verde

Favre Leuba, brand che affonda le sue radici fino al 1737, dopo un periodo di stasi creativa, è stato rilanciato, globalmente, nel 2024 e, oggi, il catalogo è suddiviso sui pilastri Chief, Sea Sky, Deep Raider, Harpoon e 1737. Focalizziamo l'attenzione sulla linea Deep Raider (la sua origine è datata 1964, quando fu lanciato il Deep Blue, padre dei subacquei della Maison), nelle due estensioni Revival e Day-Date, connotata da un'impermeabilità fino a 30 atmosfere, con corona e fondello chiusi a vite. Reintrodotta nel concept Revival, nel 2024, la prima variante, in acciaio da 39 mm (12,75 mm di spessore), è proposta con protagonista il colore arancione, riconosciuto come la tonalità più visibile nelle profondità marine. Infatti, il quadrante grigio scuro soleil animato dal calibro automatico FLD01, 28.800 alternanze/ora, 68 ore d'autonomia, datario al 4/5 -, protetto da vetro zaffiro ricurvo, presenta sfere a bastone (minuti a punta di freccia) e indici definiti da tratti luminescenti arancioni cromia utilizzata anche per la graduazione sulla ghiera girevole unidirezionale ad emissione verde acido. Definisce l'insieme un cinturino arancione in tessuto, intercambiabile con un bracciale a cinque file di maglie. Riguardo il Day-Date, la cassa in acciaio, da 40 mm (12,5 mm di altezza), prevede bracciale o cinturino in caucciù, ovviamente mantenendo le caratteristiche strutturali suindicate; la geometricità delle anse e gli sfacci lucidi sono più marcati rispetto al Revival, mentre la scala sessagesimale, su anello in ceramica nera della ghiera unidirezionale, è disposta in modo più essenziale.

L'indicazione a finestrella day-date al 3, con le due indicazioni correggibili via corona, è parte del calibro automatico FLD05 (38 ore d'autonomia) e qualifica un quadrante sandwich con piano superiore tagliato sugl'indici a barretta, riempiti con SuperLuminova C1 X1 ad emissione blu, distribuito sul piano inferiore: le colorazioni, salmone, verde, blu e burgundy, sfumano sul nero nella parte bassa, in virtù di una finitura trasparente su lacca.