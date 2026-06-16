Il profumo di un'esperienza speciale

C'è chi crea profumi e chi crea emozioni. Non c'è dubbio che Xerjoff appartenga alla seconda categoria. La maison italiana fondata da Sergio Momo ha costruito il proprio successo su una visione che va ben oltre la profumeria tradizionale: ogni fragranza è un incontro tra arte, stile, creatività e ricerca provenienti dai mondi, anzi dagli universi più diversi. Perché per Momo il profumo non è mai solo un profumo: è un'esperienza da vivere, un racconto da indossare, un viaggio capace di volare con le ali dell'immaginazione, un lusso che non si limita a essere esclusivo, ma che punta a sorprendere, farsi riconoscere e lasciare un ricordo. È proprio questa anima libera, curiosa e anticonvenzionale ad aver portato il brand a dialogare con realtà apparentemente lontane anni luce tra loro, quasi inconciliabili, ma in realtà vicine perché accomunate dalla stessa tensione verso l'eccellenza. Dalla partnership appena avviata con Lamborghini, simbolo di performance, design e innovazione, a quella con lo chef pluristellato Yannick Alléno, maestro assoluto nel trasformare ingredienti e sapori in esperienze culinarie memorabili, fino ad arrivare al sodalizio pop con i mitici Duran Duran, protagonisti di una delle collaborazioni più riuscite e affascinanti della Maison. "I Duran Duran interpretano la musica esattamente come noi interpretiamo il profumo, ovvero come un mezzo per trasportare le persone in mondi diversi" racconta Sergio Momo. Una frase che racchiude alla perfezione la filosofia del brand. Perché la vera ambizione di Xerjoff non è creare semplicemente fragranze straordinarie, ma è abbattere i confini dell'arte olfattiva per trasformarla in un'esperienza sensoriale impossibile da confondere o dimenticare. Proprio questo succede con le due collezioni nate dall'incontro con i Duran Duran. "Black Moonlight", ispirata al lato più enigmatico e magnetico della band britannica, è una fragranza che gioca tra mistero e seduzione, con un mix di bergamotto, mandarino, lavanda, gelsomino sambac, patchouli e vetiver. NeoRio, invece, è pura energia. Una composizione vibrante e sorprendente che si apre con fico candito e rum, si accende con zafferano e rosa e si chiude con le sfumature avvolgenti della fava tonka e del balsamo del Perù. Un omaggio alla libertà, all'audacia e alla capacità di reinventarsi continuamente. Le due collezioni raccontano come musica e alta profumeria possano fondersi in una stessa visione fatta di emozioni, glamour e immaginazione. Ed è proprio qui che sta il segreto di Xerjoff: non limitarsi a creare fragranze, ma costruire connessioni, storie e mondi da esplorare.

Un approccio che ha conquistato appassionati in tutto il mondo, con oltre 180 creazioni declinate in sfiziose boccette e distribuite in più di 1.500 boutique in oltre 130 Paesi. Perché quando dietro una boccetta c'è una visione, il profumo smette di essere un accessorio e diventa un'emozione.