"Deejay chiama Italia" funziona perché va di pari passo con la realtà

C'è un programma in radio che non invecchia nonostante abbia più anni di un ragazzino della Generazione Z ed è Deejay chiama Italia, in onda dal 1991 su Radio Deejay ( da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 in radio web e canale 69 del digitale terrestre). Funziona perché non c'è neppure bisogno di sciorinare il nome dei conduttori, ossia Linus (foto) e Nicola Savino, e neppure di spiegare quale sia la ragione sociale di questo format in una delle fasce orarie più pregiate della radiofonia. «È inutile che tu ripeta sempre che ore sono», ha scritto a Linus un ascoltatore venerdì mattina 7 aprile, perché si scherzava sulla «mania del giorno» di comunicare continuamente l'ora esatta. «È questo che ci differenzia da un podcast» ha detto Nicola Savino e, forse senza pensarci, in quel momento ha riassunto il segreto neanche tanto segreto di questo format. Deejay chiama Italia è vivo, sprizza quotidianità disincantata ma pure appassionata, movimentata qui e là da visite estemporanee (venerdì c'era un delizioso Rocco Cotroneo, ma la lista è lunghissima). Linus e Savino sono in onda insieme da decenni e il loro rapporto avrà forse avuto qualche inevitabile momento complicato ma trasmette una sorridente pacatezza che provate a trovarla da altre parti. Non c'è politica, da queste parti, non ci sono baruffe o rincorse alla dichiarazione più greve e non c'è neppure quella innaturale velocità che «nervosizza» tante altre radio, quella frenetica e ansiogena alternanza tra le canzoni della playlist e un parlato così fulmineo da rendere impossibile qualsiasi racconto/battuta/riflessione. Tanto vale è meglio ascoltare Spotify. Deejay chiama Italia ha ancora il definitivo valore aggiunto della radio, che è quello di farti sentire a casa ovunque tu sia. Sembrava fosse un rituale destinato a sparire, ma forse spariranno prima quelli che lo credevano finito.