Annalisa non funziona solo su TikTok ma pure in radio e in classifica

Questa settimana è scesa al secondo posto della classifica radio dopo Un briciolo di allegria di Blanco con Mina, ma senza dubbio Mon amour di Annalisa (foto) è uno dei brani protagonisti di questa stagione ed è pure riuscito ad accendere il cosiddetto dibattito tra esperti, ascoltatori e social. È un bel brano o è solo costruito per TikTok? Da una parte c'è chi, come il bravo Gino Castaldo, teme che l'attrazione fatale di TikTok possa portare gli artisti a confezionare motivetti buoni più che altro a far da colonna sonora ai balletti di quel social. Già con il precedente Bellissima, Annalisa aveva spopolato su TikTok diventando colonna sonora di oltre 640mila video. E Mon amour (con i versi «Ho visto lei che bacia lui/ Che bacia lei che bacia me/Ma chi baci tu?») viaggia già ben oltre gli 80mila video. Dall'altra ci sono i fan, le radio e la classifica Fimi visto che Mon amour è il primo brano solista di un'artista italiana a entrare nella top 3 dopo due anni. Dopotutto la canzone ha le chiavi decisive del successo, ossia ritornello facile, cantabilità e gancio sensuale ed è aiutato anche forza popolare di una cantante che, da Amici in avanti, ha saputo conservare una presenza costante.

Quindi ha successo per merito di TikTok? Come si vede, no. Di certo non è la prima volta che la canzone popolare si adatta a nuovi media o a nuove forme di comunicazione. Quando apparve Mtv, ad esempio, ci furono più o meno le stesse accuse contro gli artisti «venduti» al colosso video, anche se poi lo stesso colosso traghettò verso il successo brani e artisti obiettivamente giganteschi. In sostanza, la natura stessa della canzone pop è di saper aderire alla (nuova) realtà, guai se fosse altrimenti. Anche stavolta come sempre, il nuovo «supporto» esalterà musica di qualità oppure ciofeche. E, come sempre, si potrà distinguere l'una dagli altri a prescindere dal media che li diffonde. Almeno nel pop, il mezzo non è il messaggio (parafrasando McLuhan).