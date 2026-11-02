Agli Amici: gnocchi e sorrisi nel Far East chiamato Friuli

Agli Amici. Che cos’è questa promessa di confidenza, questo tocco da osteria in un ristorante che ha due stelle Michelin e 93 centesimi nella guida del Gambero Rosso? E poi: sarà un nome pescato nel catalogo del folclore da insegna oppure nasconde un’intenzione?

Questo pensavo recandomi a Godia, nell’hinterland di Udine, nel Friuli lontano ed esotico come un Far East di discrezione, a trovare i fratelli Scarello, Emanuele, il cuoco, e Michela, la padrona della sala, nel loro locale appena rinnovato. E mi sono trovato dentro a una navicella di eleganza e sorrisi, in un luogo che rappresenta il meglio della ristorazione italiana di provincia, quella che pratica il lusso della naturalezza, che non cerca la «figaggine», la lascia ai complessi codici metropolitani fatti di «must have» e «must be».

Agli Amici è un posto che viene da lontano, nasce nel 1887 come rivendita di coloniali e tabacchi, uno di quei locali dove sessant’anni fa si andava perché c’era il telefono pubblico e la prima televisione, un luogo da «Lascia o Raddoppia» e da schedina del Totocalcio, che piano piano si è evoluto diventando una destinazione gastronomica soprattutto grazie all’opera in cucina di Ivonne Bodigoi, madre di Michela e di Emanuele, a cui ha anche insegnato a fare gli gnocchi. E badate, qui gli gnocchi sono cosa serissima, perché sono l’abito migliore per vestire il vanto di Godia, .quele patate che i terreni scabri e alluvionali rendono leggermente acide e ferrose.

Agli Amici lascia al cliente la libertà di viverlo come vuole, se la parte familiare dei piatti del cuore, gli Gnocchi, ma anche i Tagliolini sfogliati a mano o la Giancia di vitello, o quella evoluzionista che propone piatti più complessi come il Germano reale di Salmastro con olivello spinoso e chiodi di garofano. Non importa, in fondo, qui i piatti sono solo l’ultimo miglio di un’idea di accoglienza che passa attraverso tanti dettagli: la sala appena resa più confortevole e resa un piccolo museo di arte contemporanea (ma senza alcun sospetto di spocchia), il blu profondo speso a piene mani a dare un senso di serenità, la Blue Lounge dove ogni ospite è accolto prima della cena per acclimatarsi e bere un bicchiere, le matite di rovere che formano una piccola installazione sentimentale - su ciascuna di esse è inciso il nome di uno storico collaboratore («per me il cuore di tutto il progetto», parla Michela) - il banco dei formaggi schierati e illuminati come star sul palco al momento dei saluti, una cantina prodigiosa, che rende omaggio al Friuli dei tanti vignaioli coraggiosi ma anche al meglio che il mondo può offrire. E poi, soprattutto, quel modo semplice di spiegare i piatti, che non punta mai a fare sentire il cliente uno scolaretto impreparato. È così che si fa nel Far East del Friuli; e se per caso o per intenzione passerete e avrete voglia di far riposare i vostri cavalli qui, potrete verificarlo di persona.