Il Quattro Passi cambia casa, non famiglia. E nemmeno mare. Il tre stelle Michelin della famiglia Mellino lascia Nerano e riparte qualche chilometro più in là, sempre a Massa Lubrense, diventando il ristorante di punta del nuovo Romeo Massa Lubrense, l’hotel cinque stelle lusso che il gruppo dell’imprenditore napoletano Alfredo Romeo aprirà a Punta San Lorenzo, di fronte a Capri. L’operazione, anticipata circa un mese fa dal Corriere del Mezzogiorno, ora è ufficiale: il Gruppo Romeo acquisisce Quattro Passi e porta con sé anche i fratelli Fabrizio e Raffaele Mellino, chef il primo, maître e sommelier il secondo, che stanno continuando con grande successo il lavoro iniziato da papà Antonio e mamma Rita quando nel 1983 aprirono questo locale di ritorno dall’Argentina, dapprima come semplice locale di cucina di mare e poi con ambizioni via via crescenti.

È una notizia importante soprattutto perché mette fine a una situazione piuttosto singolare: uno dei migliori ristoranti italiani, arrivato nel 2023 alla terza stella Michelin, era rimasto senza ristorante. Non per crisi, cambi di chef o problemi gastronomici, ma per la vicenda urbanistica e giudiziaria che all’inizio dell’anno aveva travolto la storica sede di via Vespucci a Marina del Cantone.

Quattro Passi riapre al Romeo Massa Lubrense

Il 30 gennaio i carabinieri della Compagnia di Sorrento avevano infatti eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nell’ambito di un’inchiesta per lottizzazione abusiva. Secondo gli inquirenti, nell’arco di oltre quarant’anni sarebbero stati realizzati interventi edilizi su terrazzamenti e uliveti sottoposti a vincoli senza titoli validi o attraverso condoni ritenuti illegittimi. A marzo il Tar Campania aveva confermato la legittimità dei provvedimenti relativi agli abusi contestati, concedendo però una sospensione dei termini per permettere alla proprietà di valutare l’autodemolizione dei manufatti irregolari.

A maggio era arrivata la conseguenza inevitabile: la famiglia Mellino aveva annunciato l’impossibilità di riaprire per l’estate 2026, cancellando le prenotazioni. Un brusco stop per un ristorante che rappresenta da decenni uno degli indirizzi simbolo dell’alta cucina campana.

Ora la soluzione. Quattro Passi resta in Penisola Sorrentina ma cambia baia, trasferendosi nel nuovo resort progettato dall’architetto giapponese Kengo Kuma nel fiordo naturale privato di Punta San Lorenzo. Il Romeo Massa Lubrense avrà 63 camere e suite, piscine private, un pontile d’ormeggio e due ristoranti. Il debutto è previsto tra la fine del 2026 e l’avvio della stagione 2027.

Quattro Passi riapre al Romeo Massa Lubrense

Soprattutto, non cambia chi farà il Quattro Passi. Fabrizio Mellino continuerà a guidare la cucina insieme alla brigata con la quale ha conquistato le tre stelle Michelin; il fratello Raffaele resterà invece il riferimento per sala, cantina e accoglienza. I due saranno inoltre coinvolti nella costruzione dell’intera proposta food & beverage dell’hotel.

Ma c’è di più. Il Gruppo Romeo punta infatti a trasformare Quattro Passi in un marchio capace di uscire dai suoi confini originari. L’idea è codificare il patrimonio gastronomico e di ospitalità costruito dai Mellino per portarlo, attraverso nuovi format, in altre destinazioni italiane e internazionali.

Naturalmente c’è da capire che cosa succederà con le stelle Michelin. Certamente il prossimo novembre, quando a Piacenza verrà svelata l’edizione 2027 della “rossa”, Quattro Passi non ci sarà, non avendo lavorato per quasi un anno. Poi bisognerà capire se dall’anno successivo l’istituzione francese deciderà di dare fiducia al ristorante dei Mellino o se la vicenda giudiziaria peserà sul giudizio: la Michelin ha spesso dimostrato di essere un tribunale con un solo grado di giudizio.