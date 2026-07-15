Sur Lies, il vodcast che racconta il futuro del vino italiano

Il futuro del vino passa anche dal modo in cui viene raccontato. Con questo obiettivo nasce Sur Lies, il nuovo vodcast ideato dalla giornalista e divulgatrice enogastronomica Anna Prandoni e condotto dall’enologo e viticoltore Andrea Moser. Il progetto si propone di dare voce alle aziende che stanno sperimentando nuovi approcci alla viticoltura e all’enologia, mettendo al centro le persone, le scelte produttive e le idee che stanno contribuendo a ridisegnare il panorama del vino italiano.

Ogni episodio porta gli spettatori all’interno di una cantina per seguire il lavoro tra vigneti e barricaie, approfondendo le strategie agronomiche, le tecniche di vinificazione e le visioni imprenditoriali che stanno alla base dei vini. L’obiettivo dichiarato non è raccontare semplicemente un’etichetta, ma comprendere il percorso che porta alla sua nascita. «Sono Andrea Moser, enologo e viticoltore, e vi accompagnerò alla scoperta delle realtà che, con le loro buone pratiche, stanno immaginando cosa berremo domani», è il messaggio che apre la serie.

Alla regia c’è Marco Corso, videomaker e autore specializzato nella narrazione del cibo e dei territori. L’impostazione è quella di un racconto editoriale che intreccia persone, paesaggi, sostenibilità, innovazione e cultura del vino.

Il titolo richiama l’espressione francese sur lies, “sui lieviti”, tecnica di affinamento che consiste nel mantenere il vino a contatto con i lieviti esausti per aumentarne complessità e struttura. Una scelta che diventa anche una metafora del progetto: lasciare sedimentare esperienze e conoscenze per interpretare i cambiamenti del settore senza inseguire le mode del momento.

Le prime puntate sono dedicate al Piemonte e a due nomi storici come Ceretto e Borgogno, realtà che hanno contribuito a definire l’identità delle Langhe e che oggi affrontano temi come sostenibilità, innovazione e continuità generazionale.

A guidare il racconto è Andrea Moser, enologo trentino nato nel 1982 e formatosi all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e all’Università di Trento. Dopo gli esordi in Friuli-Venezia Giulia presso Vie di Romans, ha lavorato per quasi un decennio accanto a Franz Haas prima di assumere la direzione della Cantina Kaltern, una delle principali cooperative vitivinicole dell’Alto Adige. Negli ultimi anni ha intrapreso un’attività di consulenza per numerose aziende italiane, affiancando allo sviluppo enologico quello strategico, commerciale e di comunicazione. Nel 2022 è stato inserito da Fortune Italia tra gli Under 40 destinati a influenzare il futuro del settore, mentre nel 2024 è stato relatore a un TEDx dedicato ai cambiamenti del mondo del vino. Nel 2025 ha inoltre fondato il progetto Kombwine, una bevanda analcolica ottenuta a partire dal mosto d’uva, ampliando il proprio raggio d’azione anche verso nuovi segmenti di consumo.

Le puntate di Sur Lies saranno distribuite attraverso i canali digitali di Gastronomika, oltre che sui profili social di Andrea Moser e di Parole del Cibo, il progetto Instagram curato da Marco Corso.

L’intenzione è raggiungere un pubblico composto non solo da professionisti del settore, ma anche da appassionati e curiosi interessati a comprendere come stanno cambiando il vino italiano e il modo di produrlo, raccontandolo a partire dalle storie di chi ogni giorno lavora in vigna e in cantina.