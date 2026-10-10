Ü Health Café, la colazione sana (e sportiva) di Virgin Active

La palestra allarga il menù e apre le porte anche a chi non si allena. Ü Health Café arriva in Italia con l’apertura, lunedì 12 ottobre, di due sedi milanesi nei Social Wellness Club di Virgin Active: Cavour, riservata ai soci, e Corso Como, accessibile anche al pubblico esterno. Il marchio sudafricano ha già locali a Cape Town, Johannesburg, Durban, Sydney e Doha e arriva in Europa e in Italia con la sua cucina che attinge al vocabolario della nutrizione sportiva: proteine, fibre, super-food e ingredienti da aggiungere secondo gusti ed esigenze.

Ü Health Café

La formula segue una domanda ormai piuttosto diffusa. Una ricerca YouGov commissionata da Virgin Active, condotta tra il 30 aprile e il 3 maggio 2026 su 1.015 persone, indica che il 63 per cento degli italiani considera un’alimentazione sana ed equilibrata fra le attività abituali con cui si prende cura del proprio benessere. Secondo il rapporto NielsenIQ sulla salute e il benessere del 2025, il 41 per cento pensa di aumentare gli acquisti di alimenti ricchi di fibre e il 32 per cento quelli di prodotti vegetali ad alto contenuto proteico. Sono intenzioni di acquisto, naturalmente, e non ancora la fotografia attuale del frigorifero.

Il menù di Ü copre diversi momenti della giornata (è aperto con gli stessi orari della palestra). Si parte dalla colazione, si prosegue con bowl, wrap, insalate e piatti completi, affiancati da caffè, smoothie, succhi e shot. La proposta comprende opzioni vegetariane, vegane e senza glutine, insieme a preparazioni ricche di fibre o proteine. Il progetto dichiara di privilegiare ingredienti freschi, naturali e di stagione, con una presenza consistente di proposte vegetali mentre la presenza di proteine animali è ridotta all’osso. L’offerta consente quindi di fermarsi per un pranzo o una pausa anche senza avere una lezione o un allenamento in agenda.

Ü Health Café

La parte più caratteristica è quella chiamata “Ü Superboost Pharmacy”: il nome è impegnativo, il meccanismo abbastanza semplice. Si sceglie una bevanda o una bowl e la si arricchisce con uno o più ingredienti. Nell’elenco compaiono creatina, BCAA, gli aminoacidi a catena ramificata, e L-glutammina, accanto a semi di chia, olio MCT, matcha, maca, Lion’s Mane, ashwagandha, spirulina blu e probiotici. Un assortimento che riunisce ingredienti da dispensa e sostanze familiari soprattutto a chi frequenta il mondo degli integratori.

La personalizzazione è il punto su cui insiste il marchio: ciascuno può comporre la propria ordinazione in base alle preferenze e alle esigenze. NielsenIQ la indica fra le tendenze del settore alimentare. Un pubblico da intercettare è quello dei più giovani: secondo il rapporto 2025 di McKinsey ed EuroCommerce sul commercio alimentare europeo, fra i consumatori della Generazione Z il 45 per cento è propenso ad acquistare cibi salutari, il 35 per cento prodotti freschi di qualità e il 33 per cento alimenti ad alto contenuto proteico. Ü prova a raccogliere questa domanda fra colazione e pranzo, anche oltre le esigenze di chi si allena.

Anche gli ambienti seguono una formula riconoscibile: colori neutri, superfici chiare, accenti verde scuro, materiali che richiamano legno e pietra. Vetrate, lunghi banconi, tavoli e sedute avvolgenti permettono soste di durata diversa. Nel locale di Corso Como si può entrare per colazione, pranzo o uno smoothie, e ci sono spazi (anche prenotabili) per lo smart working: l’accesso è aperto anche a chi non è un socio di Virgin Active. Presto il format Ü Health Café potrebbe aprire in nuovi club di Virgin Active che abbiamo spazi compatibili e una clientela ritenuta adatta