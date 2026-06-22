Viaggio nella California del vino: Napa, tutto quanto fa spettacolo

Napa Valley resta la denominazione più forte del vino americano, malgrado una profonda fase di ripensamento. Il marchio è ancora potentissimo, i prezzi dell’uva restano i più alti degli Stati Uniti, il Cabernet Sauvignon continua a dominare e il turismo enologico rimane centrale. Ma il calo dei consumi, i costi agricoli elevati, la pressione climatica sempre più urgente, la vendita diretta più difficile stanno spingendo gli attori a rivedere un modello costruito per anni su scarsità, lusso e crescita quasi continua. Tasting room e wine club hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nel mercato del vino statunitense, valgono in media il 53 per cento delle vendite, ma un terzo delle cantine di Napa e Sonoma ha abbassato il prezzo delle degustazioni nel 2025, anche se il costo medio resta comunque molto alto, intorno ai 79 dollari.

Interessante la storia enologica di questa contea, iniziata nel 1861, quando Charles Krug fondò la prima cantina commerciale, e andata avanti per oltre un secolo tra flessioni e ripartenze, fino al 1966, quando Robert Mondavi creò la propria azienda che avrebbe fatto epoca, diventando il grande promotore del vino californiano di qualità, e fino al fatidico Judgment of Paris del 1976. In una degustazione alla cieca svoltasi nella capitale francese lo Chardonnay 1973 di Chateau Montelena e il Cabernet Sauvignon 1973 di Stag’s Leap Wine Cellars batterono importanti vini francesi, scioccando i critici transalpini e segnando l’ingresso clamoroso dei vini del cosiddetto Nuovo Mondo sul palcoscenico internazionale, che negli anni conosceranno la gloria anche grazie a produzioni cinematografiche molto ambiziose come Sideways.

Oggi Napa Valley produce pochissimo in termini globali: circa il 4 per cento dell’uva da vino californiana. Ma il valore economico è enorme perché la regione presidia il segmento premium e ultra-premium. Il prezzo medio delle uve è tuttora di 7.005 dollari a tonnellata, il più alto negli Stati Uniti. Nel 2024 la contea ha registrato 147.182 tonnellate di uva da vino da 45.967 acri produttivi. La produzione è scesa del 13,8 per cento rispetto al 2023.

La produzione è fortemente sbilanciata sui rossi, che rappresentano l’80 per cento della produzione. Domina il Cabernet Sauvignon, seguono Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Cabernet Franc e Zinfandel. Il clima è uno dei fattori decisivi: Napa è una valle lunga, stretta, con forti differenze tra sud e nord. La nebbia della baia di San Pablo raffredda Carneros, Coombsville e le zone meridionali; più a nord, verso St. Helena e Calistoga, le temperature salgono. I vigneti vanno dal livello del mare fino a circa 800 metri di altitudine. Il cambiamento climatico spinge molte aziende a ripensare portinnesti, esposizioni, irrigazione e gestione del suolo. E anche varietà: alcuni produttori stanno sperimentando Aglianico, Touriga Nacional, Tempranillo, Shiraz e altre varietà più adatte a caldo e siccità. In questo quadro sta prendendo piede il concetto di sostenibilità come vero lusso non ostentato.

Napa Valley è una AVA (il corrispondente americano delle nostre denominazioni) con 17 AVA interne riconosciute. Le più importanti in termini di reputazione sono Oakville, cuore del Cabernet di prestigio, Rutherford, nota per il suo tocco terroso, Stags Leap District con i suoi Cabernet più levigati, la fresca Carneros vocata a vini più nervosi e agli spumanti metodo classico, Coombsville con rossi meno caldi e di buona acidità e le zone di montagna come Howell Mountain, Spring Mountain, Diamond Mountain, Mount Veeder con i loro vini austeri. Altre zone da segnalare sono Calistoga, St Helena, Atlas Peak, Oak Knoll e Yountville.

A livello stilistico è in corso una grande rivoluzione. La Napa del dopoguerra era più asciutta, meno alcolica, spesso più vicina a un’idea bordolese del Cabernet. Dagli anni Novanta in poi si affermò invece uno stile più maturo: frutto nero, concentrazione, alcol elevato, legno nuovo, tannini dolci, texture ricca. Fu l’epoca dei “cult wines”, dei punteggi altissimi, delle mailing list, dei prezzi in forte ascesa. Oggi il quadro è più articolato. Lo stile opulento non è scomparso, ma cresce una linea più attenta a freschezza, raccolte leggermente anticipate, minore estrazione, tannini più leggibili e maggiore attenzione al singolo vigneto. Decanter ha descritto questo passaggio come una riflessione sulla maturità: alcuni produttori stanno lavorando su rese, gestione della chioma e raccolta per ottenere alcol più contenuti e tannini più fini. Jancis Robinson, assaggiando i Cabernet Napa 2023, ha rilevato che la qualità più interessante emerge proprio nei vini capaci di conservare luminosità, freschezza e una minima traccia vegetale nobile, non solo potenza. È un’indicazione utile: Napa non sta rinnegando il Cabernet ricco, ma sta cercando una nuova grammatica per non restare prigioniera del gigantismo.

Nel mio recente viaggio in California, da cui derivano queste annotazioni, ho visitato Ru Vango, una delle realtà più particolari della Napa Valley contemporanea. La cantina si trova nella denominazione di origine Carneros, all’estremità meridionale della valle, una delle zone più fresche della California del vino grazie all’influenza della baia di San Pablo. Qui trovano il loro habitat ideale soprattutto Chardonnay e Pinot Noir. La proprietà affonda le radici negli anni Settanta, quando il vignaiolo Francis Mahoney contribuì allo sviluppo viticolo dell’area. In seguito il sito è stato legato anche alla famiglia Mondavi, prima di passare negli anni Duemila all’imprenditore vietnamita Kieu Hoang e, dal 2021, a Michael Dao, che ne ha rilanciato l’identità con il marchio Ru Vango.

Oggi la cantina si distingue per un’impostazione che unisce vino e arte. Gli spazi di accoglienza ospitano opere dell’artista Daniel Winn e una collezione di incisioni di Salvador Dalí, trasformando la visita in un percorso che va oltre la degustazione. Non a caso il motto aziendale è “Wine is the only art you can taste”. I vigneti aziendali, circa 30 acri, sono coltivati secondo pratiche sostenibili e certificati Napa Green e Fish Friendly Farming. La produzione è concentrata su Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon e rosé, con uno stile che punta all’equilibrio più che alla potenza, in linea con il carattere climatico di Carneros.

Napa è stata per molti decenni considerata la Disneyland del vino a stelle e strisce. Tuttora il territorio è ricco di proposte di attività legate al vino, come i voli in mongolfiera sui vigneti (il punto di “decollo” è a Yountsville), giri in tuk tuk e pic nic per le vigne. Tra le attrazioni ci sono anche gli Indian Springs di Calistoga, nella parte nord della contea, il primo storico resort con spa del territorio, dove sgorgano da geyser acque termali, e dove si possono fare dei bagni con il fanghi di cenere vulcanica, dal potere rilassante e rigenerativo.

Ad affiancare la scena enologica c’è anche quella gastronomica, da sempre vanto di Napa Valley e oggi anch’essa in fase di trasformazione. Accanto ai grandi indirizzi che hanno costruito la reputazione internazionale della valle – primo fra tutti The French Laundry di Thomas Keller a Yountville, cresce l’attenzione per sostenibilità, filiera agricola locale, cucina stagionale e formule più informali. Il modello dominante resta quello dell’integrazione tra vino, agricoltura e ristorazione, ma con un approccio meno ostentato rispetto al passato. Molti operatori parlano oggi di autenticità, territorio e agricoltura rigenerativa come nuovi elementi fondanti.

Tra le tendenze più interessanti emergono il rafforzamento del concetto farm-to-table, la valorizzazione dei piccoli produttori agricoli, l’attenzione ai menu vegetali e una crescente domanda di esperienze gastronomiche più intime e personalizzate, come cene private, chef’s table e format a numero molto limitato di coperti.

Tra i locali che meglio interpretano questa tendenza ci sono Sam’s Social Club a Calistoga, con la sua cucina moderatamente creativa e molto stagionale, Charlie’s a St Helena, convincente esempio di ristorante-comunità, sempre affollato di clienti ansiosi di provare la cucina di vicinato con ispirazioni internazionali di chef Elliot Bell, e il progetto Rotation nell’Oxford Public Market al centro della città di Napa, dove in un ambiente luminoso e contemporaneo ogni mese uno chef del territorio racconta sé stesso e il rapporto con il territorio. Nel giorno della mia visita ai fornelli c’era Lee Ann Wong, celebrata chef e ristoratrice e volto televisivo.

Tra le strutture ricettive da me visitate segnalo il Calistoga Motor Lodge & Spa, una sorta di motel di charme nei pressi dell’Indian Springs, e The George a Downtown Napa, spettacolare esempio di casa ottocentesca trasformata in boutique hotel di lusso, con camere tutte diverse, dall’atmosfera al contempo intima e

sofisticata. Un luogo perfetto come base per esplorare la bella città di Napa, dove si trova anche JaM Cellars, una insolita sala da concerti rock con sala degustazione dei vini dell’azienda, dal pronunciato spirito punk.