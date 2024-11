Bava di lumaca, perché è così preziosa per la pelle? Dal collagene alle vitamine, tutti i benefici

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli ultimi anni in ambito cosmetico viene sempre più utilizzato un ingrediente particolare. Stiamo parlando della bava di lumaca, ovvero la secrezione naturale prodotta da alcune ghiandole situate sul piede dell'animale. Questa sostanza ha diverse finalità. Innanzitutto consente al mollusco di spostarsi e di aderire alle superfici. Inoltre gli permette di difendersi da eventuali predatori.

Il fluido solitamente è semitrasparente, di consistenza viscosa ma non appiccicosa. Ricco di un mix di ingredienti protettivi e rigeneranti, lo si impiega per la realizzazione di creme e di sieri per il viso tollerati anche dalle pelli più sensibili. Scopriamo, dunque, in questo articolo quali sono le sue preziose proprietà.

Bava di lumaca, un po' di storia

Le virtù della bava di lumaca sono note sin dai tempi remoti. Grazie alla letteratura dell'Antica Grecia e del Medioevo abbiamo appreso che essa era tradizionalmente usata per trattare disturbi gastrici (ulcere peptiche, gastriti), per arrestare le emorragie, per cicatrizzare le ferite e anche sotto forma di sciroppo al fine di calmare la tosse grassa e sciogliere il catarro.

A partire dal 1980 si iniziò a pensare al possibile impiego cosmetico dell'ingrediente. Per la precisione, i dipendenti della famiglia cilena Bascuan allevatrice di lumache, scoprirono che il contatto con la bava delle chiocciole rendeva le loro mani molto morbide e che i tagli presenti sulle stesse guarivano rapidamente.

La scienza volle allora capire come e perché il secreto fosse in grado di rimarginare le ferite. Dopo quindici anni di studi fu così creata la prima crema a cui venne dato il nome di "Elicina". Oggi la bava maggiormente impiegata è estratta da una specie di lumaca chiamata Helix aspersa Müller.

I principi attivi della bava di lumaca

Grazie alla sua composizione, la bava di lumaca è un ingrediente davvero prezioso per la salute della pelle. I suoi principi attivi sono i seguenti:

Allantoina : questa sostanza, stimolando la rigenerazione dei tessuti, favorisce il turnover dell'epidermide e la proliferazione dei cheratinociti. In tal modo le cellule morte vengono sostituite con più facilità

: questa sostanza, stimolando la rigenerazione dei tessuti, favorisce il turnover dell'epidermide e la proliferazione dei cheratinociti. In tal modo le cellule morte vengono sostituite con più facilità Collagene : si tratta di un costituente essenziale della cute il cui compito è quello di renderla idratata e tonica grazie alle sue proprietà elasticizzanti

: si tratta di un costituente essenziale della cute il cui compito è quello di renderla idratata e tonica grazie alle sue proprietà elasticizzanti Acido glicolico e acido lattico : essi esercitano un'azione esfoliante sugli strati superficiali della pelle e incentivano la produzione di collagene nel derma, così che la pelle appare luminosa e uniforme

e : essi esercitano un'azione esfoliante sugli strati superficiali della pelle e incentivano la produzione di collagene nel derma, così che la pelle appare luminosa e uniforme Vitamine : questi profattori enzimatici, oltre a stimolare la formazione di collagene e a ritardare il processo di senescenza delle cellule, svolgono altresì un'attività cicatrizzante

: questi profattori enzimatici, oltre a stimolare la formazione di collagene e a ritardare il processo di senescenza delle cellule, svolgono altresì un'attività cicatrizzante Elastina : questa proteina del tessuto connettivo aiuta la cute a rimanere elastica nel tempo

: questa proteina del tessuto connettivo aiuta la cute a rimanere elastica nel tempo Peptidi e aminoacidi liberi: sono importanti precursori proteici dalle azioni antietà e antimperfezione. Inoltre purificano e rigenerano la pelle, ripristinandone la corretta funzionalità.

I benefici della bava di lumaca

La bava di lumaca che può essere impiegata come principio attivo di creme e/o di sieri viso è un rimedio naturale sicuro ed efficace per ogni tipologia di pelle. L'applicazione costante mattina e sera contrasta la perdita di tono e di turgore dei tessuti. Grazie all'azione nutritiva sinergica di allantoina, elastina e collagene le rughe sono appianate. L'allantoina, inoltre, assieme all'acido glicolico, cancella i segni lasciati da cicatrici, bruciature e macchie.

Le proprietà antimicrobiche derivanti dalla presenza di peptidi e dell'acido glicolico svolgono un'attività purificatrice contrastando, così, problematiche quali acne, foruncoli, punti neri e seborrea. Le proteine donano alla cute ossigenazione e idratazione costante. La vitamina C e la vitamina E, invece, ridimensionano gli effetti deleteri dei radicali liberi e riducono le infiammazioni.

Non si deve infine dimenticare l'efficacia della bava di lumaca nel trattamento degli inestetismi cutanei come le smagliature, in particolare

quelle appena formatesi di colore rosso-violaceo. In questo caso il secreto la si trova come ingrediente principale di creme corpo che vengono utilizzate anche con la finalità di