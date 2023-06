Over 60, segreti e strategie per una beauty routine perfetta

La pella a 60 anni merita un'attenzione particolare perchè può risultare sia più fragile e delicata che esigente e matura, per questo è importante averne cura. Come? Attraverso una beauty routine quotidiana, con prodotti e tecniche utili per una pulizia accurata. Seguita da una valida idratazione e protezione, ma anche attraverso l'impiego di scrub, massaggi, sieri e creme rimpolpanti.

Una sequenza di movimenti e gesti che si arricchisce durante la fase estiva, quando l'azione del caldo e dell'afa possono agire sul benessere della pelle stessa. Ecco perché è importante proteggerla nel modo giusto, scopriamo come.

Over 60 e beauty routine anche in estate, ecco come

Dopo i 60 anni la cute tende a perdere tonicità, elasticità e anche la capacità di trattenere l'acqua, perché l'organismo cessa gradualmente la produzione di collagene e acido ialuronico. Prendersene cura è un'azione fondamentale, in ogni stagione ma in particolare durante l'estate quando l'azione del sole può risultare sia benefica che dannosa. Se un'esposizione corretta può supportare la sintesi della vitamina D, al contempo un'esposizione senza la giusta protezione può favorire segni, scottature, la formazione di macchie e anche problematiche più serie. Ecco come curare la pelle d'estate e qual è la beauty routine più adatta, anche a 60 anni.

Detersione : pulire la pelle è un gesto utile e benefico a ogni età, ma in particolare dopo i 60 anni quando appare più segnata, spessa ma anche delicata. Un appuntamento irrinunciabile che permette di eliminare l'eccesso di sebo oppure la sporcizia accumulata durante la giornata a causa degli agenti atmosferici, lo smog, il fumo. Da ripetere sia al risveglio che prima di andare a dormire, preferendo prodotti idratanti, emolienti e in grado di lenire i fastidi cutanei.

Esfoliazione : durante la fase della pulizia si possono impiegare prodotti validi per il rinnovo cellulare, come ad esempio il siero utile per un'esfoliazione profonda. Preferendo quelli a base di retinolo, per una cute più luminosa.

Scrub : a cadenza settimanale si può coccolare la pelle con uno scrub per il viso, utile per eliminare la cute morta. Una levigazione dolce, delicata ma efficace messa in atto dai microgranuli presenti nel prodotto, preferendone uno adatto a pelli over 60.

Maschere : un mix equilibrato di vitamine e nutrimento, da applicare sulla pelle del viso per idratarla e nutrirla, arginando l'azione dei radicali liberi. Un appuntamento da rinnovare ogni due settimane, applicandola con cura sul viso prima di dormire così da permetterle di agire mentre si riposa.

Idratazione : non si piò iniziare e finire una giornata senza aver applicato una buona crema sul viso, valida per un'adeguata idratazione. Bisogna sceglierla con cura a seconda della propria tipologia di cute che sia normale, secca, mista o grassa. La crema idratante rassoda, riducendo le rughe e rimpolpandole. Meglio optare per un prodotto naturale, ricco di vitamina C e contenente acido ialuronico. In estate è consigliato scegliere una crema viso leggera e fresca, a rapido assorbimento e che non lascia la pelle grassa.

Protezione solare : un'espozione solare errata può segnare la cute irrimediabilmente, per questo è importante proteggerla applicando un buon schermo solare adeguato alla propria fotosensibilità.

: un'espozione solare errata può segnare la cute irrimediabilmente, per questo è importante proteggerla applicando un buon schermo solare adeguato alla propria fotosensibilità. Alimentazione: anche il cibo diventa alleato della pelle, in particolare frutta e verdura che possono idratarla e garantire una corretta produzione di melanina. Ma anche per una ricarica di antiossidanti naturali di contrasto contro i radicali liberi, e che siano ricchi di beta-carotene e sali minerali. Tra questi vanno privilegiati quelli di colore giallo-rosso-arancione come ad esempio carote, zucca, melone, albicocche, pesche a pasta gialla e peperoni gialli. Ma anche frutta come kiwi, fragole, agrumi e verdure a foglia verde come asparagi, broccoli, spinaci, basilico ed erbe aromatiche.

Stile di vita corretto e benessere

Per migliorare l'aspetto della pelle, anche quella del corpo, si può affiancare la beauty routine con una serie di massaggi mirati effettuati da esperti di settore. Un altro suggerimento è quello di fare una pulizia accurata del viso presso un centro estetico valido, così da liberarla dalle impurità pronta per la nuova stagione. Si possono inoltre praticare dei massaggi casalinghi o dello yoga facciale, eliminando le abitudini più dannose che possono invecchiare precocemente la pelle, come ad esempio il fumo, l'abuso di alcolici e di cibi troppo calorici e grassi, fino alla sedentarietà. Una strategia importante per il benessere della cute sia degli over 60 uomini che donne.