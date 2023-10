Collagene: i benefici e come assumerlo

Il collagene, assieme all'acido ialuronico, è un elemento chiave della beauty routine di molte donne. Si tratta di un insieme di proteine dalle molteplici funzioni, tuttavia il ruolo cardine delle stesse è quello di tenere uniti muscoli, pelle, ossa, tendini e legamenti.

Proprio in questi elementi esso è presente in notevoli quantità: ricordiamo però che è possibile trovarlo anche in altre parti del corpo come cornea, vasi sanguigni e denti. In natura sono stati identificati 28 tipi di collagene, ma nell'organismo umano solo le prime cinque tipologie sono più numerose:

Tipo 1 : rappresenta il 90% del collagene e offre una solida struttura alla cute, alle ossa e al tessuto connettivo;

: rappresenta il 90% del collagene e offre una solida struttura alla cute, alle ossa e al tessuto connettivo; Tipo 2 : ha il compito di ammortizzare gli urti delle articolazioni;

: ha il compito di ammortizzare gli urti delle articolazioni; Tipo 3 : lo si trova nell'intestino e nell'utero;

: lo si trova nell'intestino e nell'utero; Tipo 4 : ha una funzione di sostegno;

: ha una funzione di sostegno; Tipo 5: è il maggior componente del tessuto interstiziale.

Le proprietà del collagene

Il collagene, come abbiamo accennato, è conosciuto per la capacità di donare idratazione, turgore e luminosità alla pelle del viso. Lo si trova pertanto in molte creme e sieri, spesso abbinato ad altri ingredienti funzionali come l'acido ialuronico, la vitamina C e la vitamina E. Quando si scelgono i prodotti per la skincare è sempre bene optare per quelli che contengono peptidi bio-compatibili, ossia sostanze che stimolano le cellule cutanee a produrre più collagene.

Ma i benefici non finiscono qui. Esso, poiché presente nel tessuto cartilagineo, è in grado di ridurre la sintomatologia dell'artrosi, un disturbo caratterizzato dalla perdita della cartilagine e dalla conseguente usura delle articolazioni. Allo stesso modo conferisce alle ossa stabilità e resistenza alla compressione, pertanto la sua integrazione è essenziale in tutti i casi di demineralizzazione ossea, ad esempio in menopausa quando le donne sono maggiormente esposte al rischio di osteoporosi.

Il collagene lo si trova, altresì, nei vasi sanguigni a cui fornisce, assieme all'elastina, una perfetta elasticità. Se quest'ultima viene a mancare, la possibilità di sviluppare l'aterosclerosi e le relative conseguenze (ictus, infarto) diventa concreta. Non meno importante, infine, è la sua azione a livello intestinale dove favorisce l'assorbimento e il trasporto delle sostanze nutritive e a livello epatico: numerosi studi hanno infatti confermato la sua capacità di favorire la disintossicazione da grassi e alcol.

Alimentazione e collagene

Il collagene è una sostanza indispensabile per tutti, ma ancora di più per alcune categorie di persone che rischiano di non produrne a sufficienza o di consumarlo troppo in fretta. Si pensi, ad esempio agli anziani, ai fumatori, alle donne in menopausa, ai soggetti obesi, a chi beve poca acqua. Ancora a coloro che si espongono al sole senza proteggersi adeguatamente e a chi pratica sport che stressano le articolazioni e le giunture.

Il primo passo da compiere è quello di integrare il collagene mangiando alimenti contenenti vitamine e aminoacidi che ne favoriscono la produzione (vitamina C, rame, prolina, glicina). Via libera dunque a:

Frutta : agrumi, fragole, kiwi

: agrumi, fragole, kiwi Verdura : cavoli, asparagi

: cavoli, asparagi Carne : pollo, maiale

: pollo, maiale Latticini

Albumi

Funghi

Lenticchie

Anacardi

Cacao in polvere

Germe di grano.

Gli integratori di collagene

Sono soprattutto le donne con un'età superiore ai 25 anni ad assumere gli integratori di collagene. A partire da quest'età, infatti, la sua produzione inizia a diminuire ed è più facile osservare la comparsa sul volto dei primi segni d'espressione. In commercio esistono diverse tipologie di integratori sotto forma di compresse, capsule, polvere, perle e bevande. Tuttavia le forme maggiormente diffuse sono quattro. Abbiamo quindi il collagene:

Idrolizzato : si ottiene processando chimicamente o bollendo il collagene bovino e suino. Lo scopo è quello di creare frammenti di sostanza facilmente assimilabili;

: si ottiene processando chimicamente o bollendo il collagene bovino e suino. Lo scopo è quello di creare frammenti di sostanza facilmente assimilabili; Marino : viene prelevato dalla pelle e dalle squame dei pesci (salmone, merluzzo) ed è pertanto ricco di grassi omega 3;

: viene prelevato dalla pelle e dalle squame dei pesci (salmone, merluzzo) ed è pertanto ricco di grassi omega 3; Colloidale : questo tipo, presente anche in molti prodotti cosmetici, è costituito da piccole particelle di proteine sospese in un liquido;

: questo tipo, presente anche in molti prodotti cosmetici, è costituito da piccole particelle di proteine sospese in un liquido; Vegetale: è la soluzione migliore per chi è vegetariano o vegano, ma anche per gli individui con una pelle particolarmente sensibile.

Prima di introdurre nella propria dieta gli integratori è bene chiedere un parere al proprio medico o al farmacista di fiducia. Non sono rari gli effetti collaterali, tra cui: manifestazioni allergiche, nausea, diarrea, sapore sgradevole e persistente, bruciore e pesantezza di stomaco.

