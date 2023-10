Buona circolazione: il benessere di corpo, mente e pelle

Il sangue è responsabile del trasporto d’ossigeno, nutrienti e del glucosio: una circolazione sanguigna efficiente assicura che siano consegnati in modo adeguato a tutte le cellule e agli organi del corpo, rendendo efficiente il metabolismo cellulare e il normale funzionamento degli organi vitali. Oggi tutti siamo consapevoli che una cattiva circolazione porta a sviluppare importanti patologie cardiovascolari e cardiache ma ci sono anche altri sintomi che a volte minimizziamo e che, se trascurati, attentano il nostro benessere.

Conseguenze di una circolazione inadeguata

Come abbiamo detto una circolazione sanguigna poco efficiente può comportare diversi rischi per la salute, poiché il flusso sanguigno è fondamentale per il corretto funzionamento del corpo. Vediamo quali sono i segnali ed i sintomi da non trascurare associati ad una cattiva circolazione:

Affaticamento mentale : una circolazione inadeguata può ridurre la quantità di ossigeno che raggiunge il cervello, portando una sensazione generale di stanchezza mentale , sbalzi di umore e difficoltà di concentrazione .

: una circolazione inadeguata può ridurre la che raggiunge il cervello, portando una sensazione generale di , e . Mancanza di energia : quando abbiamo una circolazione difficile, le cellule del corpo potrebbero non ricevere abbastanza nutrienti essenziali , il che può portare a una sensazione di fatica cronica e mancanza di energia.

: quando abbiamo una circolazione difficile, le potrebbero non ricevere abbastanza , il che può portare a una sensazione di e mancanza di energia. Problemi alla pelle : la pelle senza una buona circolazione non riceve nutrienti, ossigeno ed idratazione e può apparire più pallida, opaca oppure fredda al tatto o secca e può accelerare il processo di invecchiamento cutaneo , portando a rughe e linee sottili più precoci.

: la pelle senza una buona circolazione non riceve e può apparire più oppure al tatto o e può accelerare il processo di , portando a più precoci. Ritenzione e cellulite: una circolazione sanguigna inefficace contribuisce al ristagno di liquidi e al gonfiore, specialmente nelle gambe e nelle caviglie ed alla formazione di cellulite, poiché può portare a una distribuzione irregolare dei depositi di grasso sotto la pelle.

Stile di vita sano e prodotti naturali

Aiutiamo la circolazione con uno stile di vita sano, esercizio fisico regolare, giusto peso corporeo e gestione dello stress. Inoltre, occorre un’idratazione costante, disintossicare periodicamente l’organismo e un’alimentazione basata su frutta e verdura, con un adeguato apporto di antiossidanti. Le nostre micro deficienze possono essere compensate da integratori che “aiutano” a migliorare il nostro benessere fisico e mentale ma non sostituiscono uno stile di vita salutare.

Il Team di professionisti di Felixofia consiglia le seguenti soluzioni naturali.

Un prodotto che aiuta mantenere la tonicità delle pareti dei vasi sanguigni e la corretta irrorazione

VIE CIRCULACION: 20 fiale da 10 ml – Regolatore di circolazione centrale e periferica

Con l’azione congiunta di estratti vegetali e piante, ossigena e nutre i tessuti, attiva il metabolismo delle cellule e le rivitalizza, migliora la circolazione cerebrale ed agisce come vasoprotettore, utile in caso di fragilità capillare ed edemi.

Contiene: ribes, vite rossa, mirtillo, ginkgo biloba e bioflavonoide di agrumi.

Un detox naturale per eliminare le tossine dal corpo e migliorare la salute dell’organismo

DETOX OMNIA - Disintossicante ed epatoprotettore - Sciroppo da 250 ml

Depurativo per un'azione sistemica di pulizia dell'organismo. Stimola l'eliminazione di sostanze nocive e rifiuti metabolici, ridona compattezza ed elasticità ai tessuti, è un epatoprotettore e aiuta nelle diete dimagranti.

Contiene: cardo mariano, desmodio, crespino, tè verde, equiseto, boldo, tarassaco, resveratrolo.

Le perle della salute: potere antiossidante per ridurre il danno ossidativo, migliorando la circolazione

PERLE IRIO E - Antiossidanti - Anti age - 90 perle

Proteggono le membrane cellulari, rendendole permeabili ed elastiche, favorendo lo scambio di ossigeno e sostanze nutrienti. Riducono lo stress ossidativo, rendono la pelle luminosa, rinforzano capelli ed unghie e regolano circolazione ed il sistema ormonale.

Contiene: oli di borragine e cartamo, estratto di Sisymbre Irio (omega 3,6,9) e vitamina E

