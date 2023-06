Ritenzione idrica e pelle secca: come evitarli in estate

Per goderci l'estate, il percorso verso il benessere richiede di saperci difendere dalle alte temperature, dal sole e dall’umidità che possono provocare principalmente 3 problemi:

Problemi circolatori . Con il caldo il corpo cerca di raffreddarsi dilatando i vasi sanguigni superficiali per favorire la dissipazione del calore e si possono generare problemi circolatori ed insufficienza venosa con conseguente accumulo di sangue nelle parti periferiche: questo causa nelle gambe , nelle caviglie o nelle mani , rigidità e tensione con dolore e disagi .

. Con il caldo il corpo cerca di raffreddarsi dilatando i per favorire la dissipazione del calore e si possono generare ed con conseguente accumulo di sangue nelle parti periferiche: questo causa nelle , nelle o nelle , e con dolore e disagi Ritenzione idrica. Le alte temperature esterne spingono il corpo a trattenere ed accumulare un eccesso di liquidi : ciò porta gonfiore in diverse zone del corpo, sensazione di pesantezza, aumento di peso per il ristagno di liquidi e la possibilità che i depositi di grasso sottocutaneo favoriscano la formazione della cellulite ;

Le alte temperature esterne spingono il corpo a ed un : ciò porta in diverse zone del corpo, sensazione di per il ristagno di liquidi e la possibilità che i depositi di favoriscano la formazione della ; Disidratazione della pelle. Esposizione al sole, sudore, umidità, salsedine e cloro rendono la pelle secca e poco elastica: le conseguenze sono prurito, irritazioni, desquamazione, screpolature ed ipersensibilità; inoltre la pelle appare spenta ed è più suscettibile all'invecchiamento precoce, alle rughe ed alle linee sottili.

I rimedi che possiamo adottare

I fastidi stagionali sono superabili seguendo queste semplici regole:

avere cura di noi stessi con una sana alimentazione ;

; bere a sufficienza per assicurarci con un’ idratazione corretta ;

; stare attenti ai segnali del nostro corpo per adottare le giuste contromisure.

Possiamo anche avvalerci del supporto di prodotti naturali adeguati: ci sono soluzioni che ci aiutano a prevenire i problemi, a sentirci a nostro agio ed in armonia con il nostro corpo, facendoci riscoprire sensazioni di leggerezza e comfort in ogni situazione.

I prodotti consigliati da Felixofia

VIE CIRCULACION - Regolatore della microcircolazione - 20 fiale da 10 ml

Il caldo estivo può causare problemi circolatori e questo prodotto, con i suoi principi attivi è una soluzione naturale per prevenirli e attenuarli: dà sollievo perché aiuta la vasocostrizione venosa e la microcircolazione, l'azione congiunta di estratti vegetali e piante ossigena e nutre i tessuti, attiva il metabolismo delle cellule e le rivitalizza, agendo come vaso protettore in caso di fragilità capillare ed edemi. La dose consigliata è una fiala al giorno, diluita in un bicchiere d'acqua, preferibilmente a stomaco vuoto.

Contiene ribes, vite rossa, mirtillo, ginkgo biloba e bioflavonoide di agrumi.

Scopri il prodotto.

AMINACTIVA DREN - Drenante e Purificante - Sciroppo di 250 ml

Le alte temperature sono la principale causa della ritenzione idrica. Questo sciroppo con proprietà drenanti e purificanti, è l’ideale per l’eliminazione di liquidi in eccesso, per diminuire il gonfiore a gambe e caviglie, favorire la riduzione del volume corporeo e la formazione della cellulite. Un complesso di erbe e vitamine che ha un’azione benefica depurativa, diuretica e remineralizzante. Si consiglia di assumerne da 2 a 3 cucchiai in 2 litri d'acqua al giorno: il primo bicchiere va bevuto preferibilmente a stomaco vuoto, un'altro bicchiere mezz'ora prima dei pasti principali, il resto nell'arco della giornata.

Contiene ortosifone, equiseto, tarassaco, ravanello nero, vitamine C e B (B1-B2-B3-B5-B6-B9-B12-Biotina B8.)

Scopri il prodotto.

CRYO Repair - Spray effervescente ultra-idratante - 150 ml

Il caldo estivo stressa la nostra pelle e questo prodotto la idrata e la protegge rapidamente, grazie alla penetrazione dei principi attivi ed al loro assorbimento veloce nei pori. Dona un senso di leggerezza contro il gonfiore da ritenzione idrica, è anti-irritante e lascia una sensazione di freschezza e sollievo, con il profumo delicato di aloe. Una mousse di piante, vitamine e minerali, da usare più volte al giorno per rivitalizzare la pelle in caso di sole, salsedine, cloro, sudore, dopo la doccia e la depilazione. Da applicare sulla pelle come latte per il corpo. Agitare bene e spruzzare per un secondo. Una volta applicato, i movimenti circolari sulla pelle aumentano l'effetto effervescente della schiuma.

Contiene aloe vera, caffeina, ippocastano, liquerizia e vitamina C.

Scopri il prodotto.

