Tè matcha, l’antirughe naturale (e non solo): ecco 7 benefici

Il tè matcha, o mocha, è una varietà di tè giapponese molto pregiata.

Lo si trova in polvere ed è uno tra i più utilizzati nelle cerimonie orientali del tè. È ricavato dalla Camelia sinensis, una pianta arbustiva appartenente alla famiglia delle Theaceae.

L' effetto anti aging del tè matcha

Fonte di sostanze antiossidanti il tè matcha è noto per il suo effetto anti- aging e detox. Proprio per questa particolare proprietà il thè matcha viene ritenuto un elisir di giovinezza e più potente di una crema antirughe. I suoi polifenoli sono in grado di contrastare la formazione dei radicali liberi contribuendo a mantenere la pelle elastica, tonica e lucente. Può essere consumato a colazione ma anche in altri momenti della giornata.La sua polvere viene spesso utilizzata come ingrediente salutare per dessert, dolci, frullati e gelati.

7 benefici per l’organismo del tè matcha

Scopriamo insieme quali sono gli altri benefici del tè matcha per la salute dell’organismo:

1. Dona energia e buonumore

Ricco di alcaloidi neurostimolanti è in grado di infondere uno stato di benessere mentale. La teina e la teobromina in esso contenuto inoltre favorisce la concentrazione, la capacità di memoria riducendo lo stato di affaticamento e di stress. È un alleato prezioso per i periodi di maggior carico di lavoro e studio;

2. Antinfiammatorio naturale

Le catechine in esso contenuto riducono i processi infiammatori proteggendo efficacemente dalle molecole pro-tumorali; - aiuta a dimagrire: brucia efficacemente i grassi contribuendo a mantenere efficiente il metabolismo. Consumato a metà giornata riduce il senso di fame tenendo a bada i picchi di glicemia nel sangue;

3. Azione purificante

Stimola la diuresi liberando l’organismo da tossine e scorie in eccesso;

4. Rinforza il sistema immunitario

Le vitamine del complesso B e la vitamina C sono un valido sostegno per rafforzare le difese immunitarie e proteggersi dall’attacco di virus e batteri soprattutto durante i cambi stagionali;

5. Alleato della salute del cuore

Bevuto regolarmente aiuta a ridurre la presenza del colesterolo cattivo nel sangue contribuendo a mantenere in equilibrio la pressione sanguigna. Il merito è della presenza dell’epigallocatechina gallato e delle catechine, sostanze dal potere altamente antiossidanti;

6. Contrasta l’osteoporosi

Fonte di calcio che permette di rende più forti ossa e denti e prevenire così la demineralizzazione ossea a cui si va incontro con la vecchiaia o nelle

donne con la menopausa;

7. Alleato degli sportivi

Il contenuto di potassio e magnesio è un aiuto valido per sentire meno la fatica e la stanchezza di un allenamento. Prezioso per reintegrare i liquidi e per contrastare i fastidiosi crampi muscolari .