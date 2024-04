Dieta detox (post feste): 12 ingredienti che non possono mancare

Durante le festività tendiamo a mangiare cibi più grassi ed elaborati. Di conseguenza, accumuliamo calorie inutili che hanno il risultato di renderci più stanchi, depressi e darci un colorito spento all'incarnato. Concedersi un po’ di “pulizia interna” è giusto per mantenersi in forma e in salute. Ecco gli alimenti protettivi da inserire nella propria routine giornaliera, utili per depurarsi, ritrovare vitalità e una pelle perfetta.

Vediamo i 12 migliori alimenti disintossicanti che non possono mancare

1. L'avocado

L'avocado contiene glutatione, una molecola che aiuta l'organismo, e in particolare il fegato, a liberarsi delle sostanze chimiche (piombo, ecc..) accumulate nel corso dei pasti. Contiene inoltre fitosteroli che favoriscono l'eliminazione del colesterolo dannoso e vitamina B3 che agisce in sinergia anche sul colesterolo.

È inoltre il più ricco di vitamine: contiene vitamina B6, importante per il corretto funzionamento del sistema immunitario e del sistema nervoso. La vitamina B9 (folato) è essenziale nelle donne in gravidanza per prevenire, in particolare, la spina bifida, una grave malformazione congenita; la vitamina E, antiossidante, protegge l'organismo dai danni provocati dai radicali liberi, rallentando l'invecchiamento cellulare.

2. La barbabietola

Contiene metionina e betanina. Il primo facilita l'eliminazione delle scorie, mentre il secondo favorisce la scomposizione dei grassi nel fegato. La barbabietola contiene anche antociani, potenti antiossidanti che svolgono un'azione disintossicante complessiva.

Possiede molta vitamina B9 (folato): una piccola porzione da 100 g fornisce il 40% del fabbisogno giornaliero. Questa vitamina è importante per la crescita dei tessuti materni durante la gravidanza, per il buon funzionamento del sistema immunitario e per quello delle funzioni psicologiche. È anche una fonte di manganese: fornisce il 22% del fabbisogno quotidiano e contribuisce al buon funzionamento delle ossa e protegge le cellule dallo stress ossidativo.

3. La carota

Apporta principalmente beta-carotene, un potente antiossidante. Contiene fibre solubili che favoriscono l'eliminazione del colesterolo e potassio che favorisce una buona diuresi.

È la più ricca di vitamina A: una porzione di 100 g di carota cruda o cotta fornisce circa il 70% del fabbisogno giornaliero. Questa contribuisce alla buona vista, al corretto funzionamento del sistema immunitario, al metabolismo del ferro.

4. Il sedano

Il sedano, grazie al potassio contenuto al suo interno, svolge un'azione diuretica, favorisce la corretta eliminazione delle scorie da parte dell'organismo. Contiene anche fibre (3 g/100 g) che aiutano la digestione “ripulendo” l'intestino. Contiene molta vitamina B9: una porzione da 100 g fornisce circa il 40% del fabbisogno giornaliero. Questa vitamina, chiamata anche folato, è essenziale per le donne gravide per prevenire qualsiasi rischio di malformazione dei nervi del feto e riduce l'affaticamento. Il sedano fornisce anche selenio, un antiossidante utile per capelli, unghie e sistema immunitario.

5. I funghi

Forniscono in media il 18% dell'apporto nutrizionale giornaliero in potassio per 100 g, un minerale che favorisce una buona diuresi. Hanno inoltre molto rame utile al buon funzionamento del sistema immunitario e nervoso, vitamine B2, B3 e B5 utili contro la stanchezza.

6. Il cavolo

Broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli, cavolo verde, cavolo rosso: qualunque sia la varietà di cavolo, contiene derivati ​​dello zolfo come il sulforafano, il sinigroside che accelerano l'eliminazione delle tossine nell'organismo, in particolare nel fegato. Anche le loro fibre (tra 2 e 4 g per 100 g) stimolano il transito. Sono anche prebiotici: mantengono e nutrono i batteri buoni intestinali. I cavoli forniscono anche potassio (tra circa 200 e 400 mg per 100 g a seconda della varietà). Questo minerale favorisce il corretto funzionamento dei reni. Sono ricchi di vitamine A, B9, E e C, antiossidanti, oltre a ferro, zinco, selenio.

7. Gli spinaci

Contengono clorofilla che conferisce loro il colore verde e che favorisce una buona disintossicazione. Possiedono inoltre fibre (circa 3 g ogni 100 g) che contribuiscono al buon transito intestinale. Il loro potassio (15% della dose giornaliera raccomandata per 100g) contribuisce all'eliminazione renale delle tossine. Forniscono vitamine B2, B6, B9, C ed E. Rappresentano tra il 15 e il 50% dell'apporto giornaliero raccomandato. Queste vitamine svolgono un ruolo nel corretto funzionamento del sistema immunitario e contro la stanchezza. In termini di minerali, gli spinaci forniscono calcio, essenziale per il buon funzionamento delle ossa, e manganese, anch'esso necessario per le ossa ma anche per la lotta allo stress ossidativo.

8. La valeriana

Fornisce poco più di 2 g di fibre per 100 g e apporta potassio (330 mg per 100 g) ed è ricca di vitamina C, la valeriana rafforza il sistema immunitario grazie anche alla vitamina B9 (folato) e beta-carotene.

9. La rapa

Contiene sostanze solforate che favoriscono la disintossicazione dell'organismo eliminando le tossine. Una porzione da 100 g di rapa fornisce circa 1/5 del fabbisogno giornaliero di vitamina C, importante per combattere la stanchezza e per avere un buon sistema immunitario.

10. Il porro

Contiene fruttani, prebiotici ad effetto diuretico che favoriscono l'eliminazione delle tossine da parte dei reni. È ricco di vitamina B9, una porzione da 100 g fornisce più di un terzo del fabbisogno giornaliero. È anche una fonte di vitamina A (17% del fabbisogno giornaliero) e di selenio utile al sistema immunitario.

11. Ravanello nero

Contiene molecole di zolfo (isotiocianati) che aiutano la funzionalità epatica e la cistifellea ad eliminare le tossine e le scorie metaboliche generate dal cibo e intrinseche. È il più ricco di vitamine: il ravanello nero fornisce anche vitamina C che stimola il sistema immunitario e aiuta a combattere la stanchezza; vitamina B9, essenziale per le donne gravide.

12. Il carciofo di Gerusalemme

È ricco di inulina, una fibra prebiotica che contribuisce al buon transito intestinale e che preserva il microbiota. Un topinambur di medie dimensioni fornisce circa 1/5 del fabbisogno giornaliero di potassio. Questo minerale contribuisce ad una buona eliminazione renale. Fornisce il 15% del fabbisogno giornaliero di vitamina B9.

Erbe e spezie: alleati della salute e della disintossicazione

Aglio

Contiene allicina (una molecola di zolfo antiossidante) che migliora la funzionalità epatica, oltre a flavonoidi che agiscono in sinergia con l'allicina. Quest'ultima affinché venga rilasciata, l'aglio deve essere schiacciato o frullato. È il più ricco di vitamine: fornisce saponine essenziali per la preservazione del sistema cardiovascolare; selenio, manganese e rame con effetti antiossidanti.

La cipolla

Come l'aglio, la cipolla contiene molecole di zolfo che favoriscono la disintossicazione dell'organismo; fornisce inoltre fibre che regolano il transito e potassio per una buona eliminazione renale. È più ricco di vitamine: contiene quercetina, un super antiossidante, e selenio che protegge le cellule dallo stress ossidativo e contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario.

Curcuma

Contiene curcumina, una molecola che aiuta l'eliminazione delle scorie e delle tossine dall'organismo,oltre al corretto funzionamento del fegato e della cistifellea per una buona digestione. Contribuisce inoltre ad una migliore assimilazione dei grassi. Questa spezia fornisce anche vitamine C ed E, antiossidanti, oltre a ferro, magnesio, potassio.

Zenzero

Stimola la produzione di bile che favorisce la disintossicazione del fegato e una migliore digestione. Fornisce le vitamine B1, B2, B3 che intervengono nei neurotrasmettitori e nel trasporto dell'ossigeno nell'organismo; vitamina C, antiossidante, che stimola le difese dell'organismo e aiuta a combattere la stanchezza. Dal punto di vista minerale apporta manganese che agisce contro il colesterolo cattivo, fosforo importante per le ossa, magnesio, un buon antistress.

Noce moscata

La noce moscata ha proprietà carminative e stimolanti, che la rendono un vantaggio per il sistema digestivo. Contiene vitamine del gruppo B (B1,B2,B3,B9) e un po' di vitamina C, oltre a magnesio, calcio, rame, fosforo, manganese. Queste sostanze sono utili per combattere lo stress, rinforzare le ossa, il sistema immunitario, sviluppare i tessuti materni durante la gravidanza, ecc.

Cannella

È estremamente ricco di antiossidanti, e in particolare di proantociani che intervengono nella disintossicazione complessiva dell'organismo con, però, un'azione leggermente più mirata sul sistema digestivo. Inoltre favorisce la digestione, limita il gonfiore ed è ipoglicemizzante.

È la più ricca di vitamine: la cannella contiene manganese che combatte gli effetti dannosi dei radicali liberi, ferro essenziale per il trasporto dell'ossigeno.