Dieta ricca di potassio: 10 alimenti che lo contengono

Con le temperature alte e afose l’organismo tende a disperdere molti sali minerali utili per il suo sostentamento e per il suo benessere generale, in primis il potassio.

Questo macroelemento è uno dei minerali presenti in quantità più elevate. Si trova nelle cellule dei muscoli e del cuore. Svolge un ruolo importante nella regolazione del metabolismo energetico partecipando alla sintesi delle proteine e alla trasformazione degli zuccheri in glicogeno. Contribuisce a mantenere in equilibrio la pressione arteriosa e riduce il rischio di calcoli renali.

Un adulto avrebbe bisogno di un apporto giornaliero di potassio pari a 3.900 mg. Quando l’organismo presenta delle carenze di questo minerale, soprattutto in estate a causa del caldo, si percepiscono: crampi muscolari, nausea, sonnolenza, difficoltà di concentrazione. Nei casi più gravi si arriva persino a soffrire di aritmie cardiache.

Particolarmente in estate è bene fare il pieno di potassio a tavola scegliendo quotidianamente alimenti che ne sono ricchi.

Ecco quali sono alcuni cibi ricchi di potassio

1. Banane: ne contengono un’elevata quantità. Ne è contenuto 350 mg in ogni 100 grammi. Fonte di acido folico, vitamina B9. Donano energia e buonumore perché stimolano la produzione di serotonina nel cervello;

2. Avocado: contiene 487mg di potassio in 100 grammi. È fonte di vitamina K e acido folico che aiuta a mantenere alta la concentrazione soprattutto in periodi di stress psico-fisico;

3. Frutta secca: 100g di pistacchi contengono 780 mg di potassio, 100g di noci ne contengono 632mg. Fonte anche di magnesio, antiossidanti e grassi insaturi. Ideale come spuntino e spezza fame. La dose giornaliera non deve superare però i 30 grammi.

4. Spinaci: Consentono anche di fare il pieno di ferro, magnesio, folati, vitamina a e K, 100 grammi ne contengono 570 mg.

5. Fagioli rossi: ricchi di proteine, fibre e carboidrati. Contengono 1445 mg di potassio in 100 g. Ingrediente che non deve mancare nelle insalate di pasta o di riso estive;

6. Petto di pollo: abbiamo 460mg di questo minerale in 100 grammi. Ricco di aminoacidi essenziali, proteine, vitamine del gruppo B, soprattutto B3 e B6, fosforo e selenio;

7. Patate: ne contengono 573 mg in 100 g. permettono di fare il pieno di antiossidanti vitamine C e del gruppo B. Senza glutine sono un valido apporto di carboidrati complessi e stimolano la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore;

8. Barbabietole: circa 170 grammi di barbabietole bollite apportano 518 mg di potassio. Ricche di acido folico, sostanze antiossidanti e vitamine C e del gruppo B;

9. Albicocche secche: troviamo 602 mg di potassio in una porzione formata da otto albicocche. Consentono di fare il pieno di ferro e magnesio. Donano tanta energia e fanno bene al sistema digestivo grazie alle loro fibre;

10.

: ne contiene circa 310 mg in 100 grammi. Fonte di omega 3 che combinati col prezioso potassio fanno bene all’apparato cardiovascolare. Apportano anche proteine,, vitamina E e vitamine del gruppo B.