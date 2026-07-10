Rock, romanticismo e forza. Addio alla voce di Bonnie Tyler

Ci sono artisti che rimangono incontestabilmente legati a un periodo. E per questo sono immortali. Dici anni Ottanta e, pensando alla musica, due o tre brani di Bonnie Tyler vengono subito in mente. Perché tutti li abbiamo ascoltanti almeno una volta. E perché, ascoltandoli, disegnano i contorni di un periodo preciso, nitido e irripetibile. Bonnie Tyler è morta ieri a 75 anni dopo una malattia che l'aveva già costretta al coma farmacologico e negli ultimi giorni era diventata insuperabile. Si chiamava in realtà Gaynor Hopkins, era nata nel 1951 a Swansea nel Galles ma ha vissuto per tanti anni in Portogallo dove è mancata "a causa della malattia per cui era in cura" riporta il comunicato della famiglia e del team che la accompagnava. Quando aveva 26 anni le furono diagnosticati alcuni noduli alle corde vocali così gravi da richiedere un intervento. Durante la convalescenza, si accorse che il timbro di voce era cambiato. Ed è quello che ascoltiamo in It's a heartache, che diventa il suo primo successo mondiale e che nel 1978 la porta anche al Festival di Sanremo. Ma il vero botto è con Total eclipse of the heart, scritta e prodotta da Jim Steinman, il "Wagner del rock" che scrisse l'intero disco multiplatino Bat out of hell di Meat Loaf.

Nel 1983 Bonnie Tyler è senza dubbio una delle protagoniste del pop mondiale. Il brano è contenuto nel disco Faster than the speed of light che trasformò Bonnie Tyler nella prima artista femminile a entrare al primo posto in Gran Bretagna. E la sua fama cresce ancora con Holding out for a hero, che è potente ed evocativo, persino pomposo, tipicamente anni Ottanta. Il brano finisce nella colonna sonora di Footloose con Kevin Bacon e Sarah Jessica Parker che si prese anche due nomination agli Oscar.

Negli anni successivi Bonnie Tyler non smette di far musica e non smette di restare il simbolo di un periodo anche perché, a differenza di altri, non provò mai a far finta che non fosse così. E anche per questo la sua scomparsa è stata accolta con la commozione di chi ha ascoltato le sue canzoni e, grazie a loro, rivive un periodo della vita.