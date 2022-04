Maltempo a Roma, albero cade su due donne

Verso le 16 di oggi, sabato 2 aprile, un albero è caduto a Villa Borghese, colpendo due donne che in quel momento erano ferme alla fermata dell'autobus. Una di loro è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre l’altra è stata medicata sul luogo dell’incidente. Ad avere la peggio è una 47enne di nazionalità croata che il personale sanitario accorso sul posto ha preferito portare, a bordo di un’ambulanza dell’Ares 118 in codice rosso, al Policlinico Umberto I, dove è stata poi ricoverata in prognosi riservata per politraumi, soprattutto alla testa. Sul posto sono arrivate sia alcune pattuglie del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che i Vigili del Fuoco. Immediata la messa in sicurezza dell'area da parte degli agenti, che sono ancora sul luogo per eseguire i rilievi e gli accertamenti del caso, anche sulla stabilità delle altre piante circostanti.

Stavano aspettando l'autobus

Il pino è caduto nel primo pomeriggio di oggi, in viale Fiorello La Guardia di fronte al civico 4, nel cuore di Villa Borghese. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il vento, unito alla grandine, a far cadere l’albero. Non viene esclusa neppure l’ipotesi che un fulmine possa aver colpito il pino di circa sette metri di altezza, facendolo crollare a terra. Le due donne, che stavano aspettando il bus alla fermata del mezzo, sono state improvvisamente investite dal tronco e dai rami dell’albero. La cittadina di origini croate sarebbe stata colpita sul capo e avrebbe perso i sensi, cadendo sull’asfalto. La seconda è stata invece ferita in modo lieve da un grosso ramo e quindi medicata sul posto a bordo di un’altra ambulanza. La polizia municipale, che sta indagando su quanto avvenuto, ha invitato la donna a seguirli negli uffici del II Gruppo Parioli.

Controlli sull'albero caduto

Anche Roma, come altre città, è stata raggiunta dal maltempo che ha riportato le temperature a un sensibile calo, di circa una decina di gradi. A essere colpite sono state diverse zone della Capitale: l'Appio, fino ai Castelli Romani, dove questa mattina i cittadini si sono svegliati con la neve, la periferia, ma anche il centro storico. I vigili hanno anche transennato l’area così da poter permettere ai vigili del fuoco di segare il fusto dell’albero e riportare in sicurezza la zona. Sul luogo sono giunti anche il Servizio giardini del Comune e gli agronomi di riferimento, che si dovranno occupare di ricostruire cosa sia successo e accertare se, grandine vento e fulmine a parte, il pino fosse malato. Saranno importanti anche i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti.

