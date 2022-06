Bus travolge due turisti in pieno centro a Roma

A Roma, in pieno centro, un autobus di linea ha travolto due turisti di 41 anni della Repubblica Ceca che erano in vacanza nella Capitale. L'incidente è avvenuto tra sabato 4 e domenica 5 giugno in piazza di Santa Maria Maggiore, luogo molto affollato soprattutto durante il ponte del 2 giugno.

L'impatto e i soccorsi

Secondo quanto emerso, pare che, intorno a mezzanotte, i due turisti stessero attraversando vicino alle strisce pedonali quando il mezzo Atac non è riuscito a fermarsi e li ha investiti in pieno. I due, residenti entrambi a Praga, stavano camminando verso la basilica quando è sopraggiunto un bus della linea 75 che ha colpito entrambi frontalmente. L'urto è stato così forte che il parabrezza dell'autobus è andato in frantumi facendo un gran boato e spaventando i passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, agenti della polizia e ambulanze, e la piazza è stata subito transennata.

Le operazioni di soccorso sono state complesse perché i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il mezzo per raggiungere uno dei due turisti, rimasto incastrato sotto il bus. L'altro, invece, era stato sbalzato poco lontano dal luogo dell'impatto. Portati agli ospedali Umberto I e San Giovanni, versano in condizioni critiche. Sul posto gli inquirenti hanno effettuato i rilievi, le indagini sono in corso per capire cosa sia successo al mezzo e/o al guidatore. Si dovrà, innanzitutto, accertare a quale velocità procedeva il bus e se i due siano stati investiti proprio mentre attraversavano le strisce pedonali. Nel frattempo gli agenti stanno facendo una serie di controlli sull'autista per capire quali fossero le sue condizioni. È stato già portato via il cellulare, così da accertarsi che non lo stesse utilizzando alla guida ed è stato sottoposto agli esami tossicologici, i cui esami sono ancora attesi.

Le cause ancora da chiarire