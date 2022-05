Capitale bloccata da Fast & Furious

Per 48 ore la Capitale sarà bloccata dalle riprese del decimo film della saga americana Fast & Furious. Oggi e domani saranno 15 le strade bloccate a causa dell’allestimento del set, con malcontento dei residenti. Il centro è paralizzato per il film con Vin Diesel. La Wildside, la società che produce Fast & Furious 10, ha infatti chiesto e ottenuto dal Comune di Roma di poter allestire i set su molte strade della Città Eterna, che verranno per questo chiuse al traffico durante le riprese. Per l’esattezza si va dai Fori Imperiali a Castel sant' Angelo, senza tralasciare Lungotevere Aventino, via del Teatro Marcello, via Veneto e via dei Coronari.

Insorge la protesta

Come riportato da Repubblica, la protesta dei comitati cittadini è andata in scena proprio lungo la strada che si trova dietro piazza Navona. Silvano Curcio, il presidente del comitato Sos via dei Coronari e dintorni, ha spiegato che “solo in questo piccolo fazzoletto di città hanno interdetto al parcheggio e al traffico ben 15 strade per due giorni. Ormai siamo assediati: è inaccettabile che la città venga svenduta alle case cinematografiche svilendo ancor di più il nostro centro storico”. Ha poi aggiunto che non è possibile che la città continui a essere ostaggio di produzioni che non versano un euro nelle casse comunali, tutto questo a danno dei cittadini. Le macchine da presa si muoveranno anche in via Cristoforo Colombo e in viale delle Terme di Caracalla, dove hanno già pensato a deviazioni e chiusure stradali, con il personale addetto alla sicurezza incaricato di controllare che fan e curiosi non facciano circolare immagini inedite della saga. Poi toccherà anche ai Castelli Romani: il 16 e il 17 maggio saranno le strade di Genzano a parlare americano. Prime prove previste per il prossimo lunedì, e già la società produttrice sta pensando a quali accordi proporre ai commercianti delle zone interessate dalle riprese, così da poter compensare le perdite in soldoni che le loro attività avranno a causa delle limitazioni imposte per girare le scene in programma.

Non pagano nulla per occupare le strade