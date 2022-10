Tragedia in autostrada, uccise due turiste belghe

Due turiste belghe di 25 anni sono state travolte e uccise da un’auto pirata a Roma. Le ragazze erano in strada perché stavano prestando soccorso a delle persone coinvolte in un incidente automobilistico. La tragedia è avvenuta la notte di sabato scorso sulla bretella della A/24, all'altezza di Tor Cervara in direzione Roma. Le due turiste erano arrivate da poco nella Capitale e si trovavano a bordo di un Ncc. Secondo quanto ricostruito, una vettura sarebbe giunta ad alta velocità investendole. Dopo l’impatto il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Nella serata di domenica le forze dell'ordine avrebbero individuato il sospettato che sarebbe stato portato negli uffici per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Volevano visitare Roma

Su Instagram le due 25enni, originarie di Menen, nelle Fiandre al confine con la Francia, ed entrambe impiegate nel settore della ristorazione, avevano postato le ultime storie intitolate 'Rome’: il viaggio in aereo, la strada verso Ferentino, in provincia di Frosinone, e anche un video girato ai Musei Vaticani. Le due amiche erano infatti giunte nella Città Eterna per trascorrere una vacanza insieme. A postare queste ultime immagini sui social network era stata Jessy Dewildeman, una delle due turiste uccise. L'altra vittima si chiamava invece Wibe Bijls.

Secondo quanto si apprende, per l'incidente due uomini, uno di 40 e l’altro di 45 anni, sarebbero stati trasportati in codice rosso in ospedale: uno al Policlinico Umberto I e l'altro a Tor Vergata. Una donna sarebbe invece arrivata in codice giallo al San Giovanni. Le due ragazze belghe di 24 e 25 anni sarebbero decedute sul posto. A indagare la polizia Stradale.

Perché erano scese dall'auto

Le turiste erano scese per soccorrere alcune persone coinvolte in un altro incidente avvenuto poco prima il loro passaggio. All'improvviso, però, sarebbe sopraggiunto l'altro veicolo che le ha colpite in pieno scaraventandole a diversi metri di distanza sull’asfalto e uccidendole sul colpo. Il pirata della strada non si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e diverse ambulanze dell’Ares 118 mentre la Polstrada ha chiuso al traffico la carreggiata verso il centro città. L’autista che era stato ingaggiato dalle 25enni è stato ascoltato dagli investigatori come testimone diretto dell’incidente nel quale hanno perso la vita le turiste.

