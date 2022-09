Come cambia la Galleria Sordi: tutte le novità

Cambiamenti in vista per la la Galleria Alberto Sordi, destinata a diventare il "salotto della Capitale" . Questo quanto dichiarato durante la presentazione dell'avvio ai lavori di restyling, che dovrebbero terminare nella seconda parte del 2023.

Ma cosa prevede il progetto? La Galleria, prima di tutto, sarà aperta, con la rimozione delle porte-vetrate. Un vero luogo di passaggio, arricchito da numerosi eventi. Tanti i brand che ospiterà, molti anche stranieri. Si è fatto il nome di Starbucks, ma anche della marca d'abbigliamento sportivo Uniqlo. Fra i nostri, invece, si parla di Giochi Preziosi e della Rinascente.

In totale dovrebbero esserci 15 negozi, al posto dei 27 esistenti in precedenza. Implementata, invece, la presenza di attività food&beverage. A ciò si accompagneranno una serie di eventi finalizzati alla riscoperta della zona. Si pensa a incontri artistici e culturali. Tutto verrà rimodernato con un cambiamento di illuminazione (si è discusso di un sistema con luce dinamica che cambia in base alle condizioni meteo e all'ora del giorno), la rimozione delle porte in cristallo, la pulizia dei marmi ed un intervento sulle vetrine. I lavori sono finanziati dalla società Prelios Sgr, gruppo fondato a Milano e attivo principalmente in Italia e in Germania.

"La Galleria Alberto Sordi rappresenta un'attrazione naturale per il commercio. Grazie alla sua architettura e al posizionamento strategico è una vetrina naturale" ha dichiarato l'assessore comunale alle Attività produttive Monica Lucarelli, come riportato dal Corriere. "Grazie ad un intervento importante è nata la Galleria Alberto Sordi e oggi presentiamo un progetto che porterà questo spazio a crescere ancora. Un'agorà moderna dove al commercio si unirà l'arte e lo spettacolo" ha aggiunto.

Presente all'inaugurazione dei lavori anche Alessandro Onorato, assessore comunale al Turismo. Onorato ha spiegato che ci saranno presto 6mila posti in più negli alberghi 5 stelle. "Ricordo che Roma è tornata dopo 10 anni a essere la città con più biglietti staccati per i concerti, superando di 500 mila ticket Milano. Il rilancio della Galleria sarà una nuova attrattiva per i turisti" ha dichiarato.

Prendendo la parola, Patrick Del Biglio, ceo di Prelios, ha parlato di "mercato fondamentale con potenziale di consolidamento" .