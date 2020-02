"Fr... vattene": scritta omofoba sul citofono di Luca Tommassini

" Fr... vattene ”. Questa scritta omofoba è apparsa sul citofono di Luca Tommassini, regista e coreografo romano. Il brutto episodio è stato raccontato ieri dallo stesso artista sulla sua pagina Facebook. Il post è stato incollato sopra il suo interno.

“ Non sono sicuro al 100% sia per me ma un dubbio ce l’ho - ha precisato Tommassini -. In un attimo mi è risalita tutta la rabbia di quando ero bambino e mi urlavano dietro “frocio” a scuola e per strada ”. Il coreografo ha sottolineato che la scritta gli ha fatto tornare in mente la sua infanzia quando sua madre lo svegliava e lui pensava che doveva passare davanti all’officina di suo padre, che faceva finta di non vederlo. “ Si vergognava di me ”, ha specificato il regista, il quale ha aggiunto che per anni non gli ha parlato “ per farlo stare sereno, per non farlo litigare con mia madre. L’ha picchiata spesso per “colpa” mia, le diceva che ero “frocio” e le dava la colpa e le botte ”.

Poi Tommassini ha raccontato che lui e sua madre decisero di iscriverlo alla scuola di ballo sotto casa e lo fecero di nascosto. Suo padre però lo scoprì e ci fu una brutta lite tra i suoi genitori che avrebbe potuto finire male ma il figlio si mise in mezzo tra i due ed evitò il peggio. “ Io non ho mai abbassato la testa e ho sempre continuato a ballare - ha proseguito Luca -. Più avevo paura e più alzavo la musica ”. Il regista ha detto che denuncerà questo episodio di omofobia. “ Ho 50 anni di esperienza con la paura e ho sempre vinto contro omofobi e razzisti che hanno cercato di far male a me e a chi mi amava - ha evidenziato il coreografo -. Ora basta, non possiamo più rimanere in silenzio ”.