L'auto contro il bus, poi il rogo. È giallo: "L'ho visto scappare"

Sono ancora diversi i punti da chiarire riguardanti il tragico incidente avvenuto alle 4.30 di sabato notte a Centocelle tra un'auto e un bus dell’Atac. Tra questi il nome della vittima, morta carbonizzata all’interno dell’auto, e il giallo sull’identità della persona che è stata vista scappare poco dopo. A indagare su quanto avvenuto all’incrocio tra via dei Castani e via dei Faggi ci sono gli agenti della polizia locale della Capitale. Fondamentali saranno i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti in zona che potrebbero aver ripreso la dinamica dell’incidente mortale costato la vita all’automobilista rimasto carbonizzato.

Ancora sconosciuta l'identità della vittima

Lo schianto è avvenuto alla periferia di Roma dove una vettura, dopo aver urtato un autobus di linea, ha preso fuoco e le fiamme hanno avvolto in pochi istanti l'intero pullman, alimentato a metano. L'incidente è costato la vita a una persona a bordo dell'auto, ancora non identificata. Secondo quanto emerso, l'auto coinvolta nella tragedia sarebbe intestata a un 25enne residente a Montesacro, ma per avere la certezza dell’identità della persona deceduta servirà l’esame del Dna. Per ora non vi sono elementi e riscontri sulla presenza di una seconda persona a bordo della vettura, che sarebbe fuggita a piedi subito dopo l'impatto, avvenuto verso le 4.30. Ci sarebbe però un testimone, un altro automobilista, che asserisce di aver visto il conducente dell’auto fuggire: "Ho visto il conducente scappare, quella macchina mi aveva già superato in via dei Faggi a velocità". La sua testimonianza è stata messa a verbale.

Il giallo sull'autista

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento l'autobus della municipalizzata stava svolgendo servizio lungo via dei Castani, nel quartiere di Centocelle, quando improvvisamente il bus della linea N5, un mezzo nuovo che aveva circa due anni, è stato urtato da un'auto privata che, da una prima ricostruzione, non avrebbe rispettato la precedenza. A seguito della violenta collisione l’auto ha preso fuoco e le fiamme hanno raggiunto e avvolto anche il bus, provocando alcune escoriazioni al conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia Casilina, il personale del 118 e diverse pattuglie della Polizia Locale V Gruppo Casilino. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza dagli agenti della polizia municipale che hanno avviato anche i primi rilievi.

Solo una volta che i pompieri sono riusciti a domare le fiamme, alle 6.30 è stata rilevata la presenza di un corpo carbonizzato all'interno dell'auto. L’autista dell’autobus è stato invece medicato sul posto. A causa del rogo sono stati rilevati danni su alcune vetrine di attività commerciali, sui pali dell'illuminazione pubblica, e alcuni cavi tranviari sono stati tranciati di netto. Anche sette vetture che erano in sosta sono state danneggiate. Le indagini sono state affidate al IV Gruppo Tiburtino dei vigili urbani, che sta eseguendo tutti gli accertamenti volti a risalire all'identità della vittima e a ricostruire con esattezza quanto avvenuto.