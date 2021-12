Per occupare scuola comprano due topi e lanciano l’allarme sporcizia

Per riuscire a occupare la loro scuola si sono dovuti scervellare tre studenti del liceo Primo Levi, in via Francesco Morandini a Roma. Prima hanno tentato di spingere i propri compagni a occupare le aule riportando alla mente la rivalità con un altro liceo romano, il Peano, che era stato occupato da mercoledì 15 dicembre. Poi hanno pensato di sfruttare la sporcizia della Capitale per far sì che le lezioni venissero interrotte in favore di una "bella" occupazione del loro istituto.

La scuola occupata dai topi

La trovata, poco geniale in effetti, è stata quella di comprare due roditori, per l’esattezza un gerbillo piccolo e un degu di origine cilena bello grosso e, dopo averli fotografati, aver postato i loro musetti sui social lanciando l’allarme sporcizia a scuola. Già perché il degu è stato immortalato nel bagno dei maschi al secondo piano del liceo. Ovviamente in poco tempo lo scatto del topo ha fatto il giro del web ed è diventato virale anche attraverso i gruppi su WhatsApp. La foto del gerbillo viene postata da Welcome to Favelas, pagina con quasi 510mila follower, che, con 22mila like e 300 commenti rende il liceo la scuola del momento, surclassando il rivale. Peccato per loro che l’ideona non abbia però funzionato.

Il gerbillo è stato adottato dal prof

Come riportato da Il Messaggero, a ricostruire quanto avvenuto sono stati la preside ma anche una pagina Instagram, TgLevi, gestita da un gruppo di giovanissimi. Nella circolare inviata dalla dirigente, Daniela Petrozzi, si legge: “Sono stati trovati due animali, uno nel bagno dei ragazzi e uno in classe. Ne è stata subito informata la città metropolitana, per un intervento immediato. I due animaletti sono stati catturati”. La dirigente ha poi continuato: “I due animali, sentiti gli esperti sono roditori domestici. Sono stati acquistati da tre ragazzi, presso un centro commerciale di zona”. Non manca poi la spiegazione della preside che parla di un acquisto fatto “per creare scompiglio e offrire un'occasione di protesta”. Un’azione definita dalla preside "sciocca" che crea solo "panico e inasprisce gli animi". Per la cronaca, uno dei professori ha deciso di salvare e portarsi a casa il gerbillo. Speriamo che qualcun altro abbia pensato anche al degu.

Intanto l'altro ieri sera a Roma sono stati sgomberati dalla polizia i licei Russell e Plauto, sui cui tetti era stata portata la protesta. Da sgomberare restano ancora 15 scuole occupate da una minoranza di studenti che, di fatto, impediscono all'altra maggioranza di prendere parte alle lezioni.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?