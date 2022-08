"Che bombe le ho dato". Botte alla 12enne disabile, a processo i bulli

Tre quindicenni, due ragazze e un ragazzo, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni aggravate per aver picchiato selvaggiamente una 12enne disabile in un parco di Roma Nord. Al tempo dei fatti, le immagini della brutale aggressione furono diffuse con un video sui social in cui una delle indagate si vantava delle botte rifilate alla vittima: " Che bombe le ho dato ".

Il video choc

Come ben ricorda il quotidiano La Repubblica, i fatti risalgono ad aprile del 2021. Nel video, uno degli elementi fondanti dell'inchiesta coordinata dal pm Maria Perna, si distinguono chiaramente i tre autori del pestaggio. La prima a colpire la dodicenne è una ragazzina: la strattona, le sferra un pugno in faccia e, infine, le afferra i capelli. La giovane vittima cade a terra, stordita e incapace di reagire. A quel punto, accorre una comitiva di adolescenti: si sentono grida e frasi disconnesse di sottofondo. Poi spunta un'altra ragazzina che si china sulla 12enne e la colpisce senza sosta. Il tutto sotto gli occhi di alcuni giovani che riprendono la scena con lo smatphone. Nessuno allerta i soccorsi, alcuni avviano una diretta su Instagram.

Il rinvio a giudizio