Pigneto, uomo investito da auto: è grave

Ancora una tragedia a Roma. La vita per le strade della capitale è sempre più difficile per i pedoni. Un uomo di cinquant’anni è stato investito da un’auto all’incrocio tra via del Pigneto e via l’Aquila. Per cause ancora da accertare, il pedone è stato preso in pieno da una Fiat Punto guidata da un uomo di 53 anni, risultato negativo all’alcol test. La vittima è stata portata in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Vista la brutta dinamica del sinistro, il 50enne è stato portato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle sue condizioni, ma sembra rispondere bene alle cure dei medici.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 di martedì 28 gennaio. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale del gruppo V Prenestino. Ancora non sono note le cause: dai primi accertamenti sembra che l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali davanti al semaforo. I rilievi dovranno adesso stabilire se la vittima stesse attraversando con il semaforo verde o rosso. Secondo alcuni residenti, in quel punto particolare ci sarebbero diversi problemi legati al senso di marcia e alla scarsa visibilità stradale.

Il 53enne a bordo della Fiat Punto si è subito fermato a prestare soccorso all’uomo investito, chiamando il 118. Sul posto, in pochissimo tempo, è arrivata l’ambulanza, che ha trasportato l’uomo tra le braccia dei medici. Al vaglio i motivi che potrebbero aver causato l’incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Anche se i residenti, adesso, chiedono maggiore sicurezza stradale per le vie del proprio quartiere.

Se il 2019 è stato l’anno nero per i pedoni, il 2020 non inizia certo meglio. Facciamo due conti. Il bilancio di fine anno è chiaro: camminare nella città di Roma resta ad alto rischio. Anche se le vittime sono diminuite rispetto al 2018, ci sono in media (in Italia) 82 incidenti al giorno. Pedoni che, secondo i dati Istat, vengono per lo più investiti da auto e mezzi pesanti vicino a incroci stradali dove le strisce sono poco marcate.

Solo a Roma sono oltre un terzo delle vittime totali. Nel 2019 sono 125 le persone morte nella capitale in incidenti, di queste il 36 per cento erano pedoni. E anche se rispetto al 2018 si è registrato un calo del 20 per cento, sono rimasti vittime di un veicolo 43 passanti. Dati choc che dovrebbero mettere in guardia le nostre forze dell’ordine e l’amministrazione capitolina.