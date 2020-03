Rifiuti, arrivano le sentinelle anti degrado

La raccolta rifiuti a Roma è nel caos. E ora, al II Municipio arrivano delle sentinelle. I cittadini si sono organizzati per monitorare il lavoro dell’Ama. L’idea dei referenti di strada, delle sentinelle di quartiere, appunto, è venuta qualche mese fa davanti allo scempio della mancata raccolta. Durante un incontro avuto con i residenti, i funzionari di Ama hanno fatto sapere che torneranno gli spazzini di quartiere, si tratta dei dipendenti inabili a svolgere altri lavori.

"Alcune postazioni - fa sapere Francesco De Falco coordinatore del gruppo di referenti che monitorano la raccolta - hanno manifestato criticità sopra la media, a livelli di degrado assolutamente inaccettabile, altre presentano criticità sistematiche" . In quasi un mese i cassonetti della plastica non erano traboccanti solo cinque volte. L’indifferenziata è stata portata via con certezza quattro volte e la pulizia a terra è stata effettuata solo una volta. Per due settimane a terra c’erano ingombranti, addirittura un frigorifero.

"Qualcosa non funziona" , spiega al Messaggero Anna. Abita nel II Municipio ed è una dei referenti di strada che ha contribuito a monitorare il lavoro degli operatori della partecipata che si occupa dello smistamento dei rifiuti. Come Anna, sentinella dei cassonetti di via di villa Massimo al civico 8, saranno 72 a regime i referenti di strada. Il loro compito è inserire in un file la raccolta dei rifiuti attraverso schede di rilevazioni dettagliatissime.

Dal 4 novembre al 30 dicembre dello scorso anno lo scenario emerso è allarmante. In via Arno poi la situazione è drammatica per la raccolta dell’umido: dall’uno al 30 novembre è stata ritirata soltanto due volte, la plastica mai. "È chiaro che la frequenza di svuotamento minima prevista da contratto non viene rispettata" , afferma Angelo Artale, presidente del tavolo per la qualità nel II Municipio. Giorgio dal 15 al 31 gennaio ha monitorato i cassonetti in largo Somalia, al civico 51: la plastica è stata portata via solo 4 volte, in via Filippo Marchetti n. 14 l’umido è rimasto a marcire.