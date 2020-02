Roma, dipendente Atac presa a pugni sul tram: la soccorre Giletti

Essere presi a insulti e a pugni in servizio ed essere poi soccorsi da Massimo Giletti. È stata la mattinata di (purtroppo) ordinari follia a Roma, dove si è verificata l’ennesima aggressione ai danni di un dipendente dell’Atac, l’azienda che gestisce il trasporto autoferrotranviario nella capitale.

A raccontare la violenza ci ha pensato Il Messaggero: la brutta vicenda si è consumata attorno a mezzogiorno di quest’oggi, in piazza Apollodoro, al Flaminio, quartiere alla periferia Nord della Città Eterna.

Il tutto accade a bordo del tram 2, quando il controllore donne chiede a un passeggero (donna) di mostrare il biglietto. Alla richiesta, la viaggiatrice dà in escandescenza, scagliandosi con veemenza contro il gruppo di verificatori dell’Atac.

Questo la testimonianza del giornalista raccolta dal quotidiano capitolino: " Stavo in motorino. Ero fermo al semaforo e ho visto tutta la scena: una ragazza che menava fendenti a destra e a manca, sbraitava e si dimenava. Un gruppo di controllori cercava di contenerla, l’ha rincorsa fuori dal mezzo. Un’altra controllora è scesa subito dopo dal tram, si è accasciata a terra. Impressionante" . "Sono rimasto con lei, aspettando l’ambulanza. Per venti minuti, mentre la donna tremava" , racconta infine dal conduttore televisivo. Ed è stato proprio Massimo Giletti, con prontezza, a contattare il numero unico per le emergenze. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i militari dei carabinieri e con essi anche il personale medico-sanitario del 118.

La (in)sicurezza dei mezzi di trasporto pubblici di Roma è sempre più questione emergenziale, visto che nel corso dell’anno passato, ogni giorno o quasi, si sono verificate risse e aggressioni; in ben 63 casi, sostanzialmente una volta ogni sei giorni ne hanno fatto le spese i lavoratori Atac, autisti e controllori.