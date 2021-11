Tifoso giallorosso rimane incastrato nel tornello

Brutta avventura per un tifoso giallorosso che domenica 31 ottobre, poco prima della partita tra la Roma e il Milan, è rimasto con la testa incastrata in un tornello dello Stadio Olimpico. A nulla sono valsi i suoi tentativi, forse anche a causa del dolore provato, di far uscire il capo dalle sbarre del tornello d’ingresso situato in uno dei varchi di accesso della Curva sud. Sul posto sono giunti in poco tempo i poliziotti allertati da altre persone presenti al momento dell'incidente.

La brutta avventura del tifoso

Per liberare il povero romanista è stato necessario l’intervento del personale della Croce Rossa che è riuscito a sbloccare l’ingranaggio manualmente. Le sbarre del tornello avevano bloccato la testa del ragazzo schiacciandola e imprigionandolo. Il video della disavventura capitata al tifoso è finito sul web facendo il giro dei social network e raccogliendo molti commenti e condivisioni. Nelle immagini si vede il giovane rimanere bloccato dalle sbarre metalliche del tornello dopo aver tentato di entrare subito dopo un altro tifoso, senza aspettare che il meccanismo glielo consentisse.

Una volta liberato dall’aggeggio, il giovane ha accusato dei giramenti di testa ed è semisvenuto tra le braccia dei suoi soccorritori che hanno quindi preferito trasportare l’uomo all’ospedale Santo Spirito a bordo di una ambulanza del 118, per effettuare delle analisi e monitorare il suo effettivo stato di salute. Le sue condizioni sarebbero sempre state stazionarie. Rimane comunque da capire come sia potuta accadere una cosa simile. Malfunzionamenti ai tornelli si erano già registrati in precedenza durante la partita Roma-Napoli.

Come sono fatti i tornelli

I tornelli utilizzati negli stadi sono gli stessi in uso anche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e in alcune metropolitane. Si tratta solitamente di tornelli girevoli a tutta altezza a singolo o doppio varco che vanno a creare uno sbarramento non scavalcabile, in modo da poter consentire il passaggio di una sola persona alla volta. Questi oggetti risultano essere particolarmente indicati per controllare accessi con flussi standard in tutte le realtà dove è necessario un controllo rigido e periferico. Come appunto è richiesto negli stadi, per avvenimenti sportivi o anche musicali. Sono elettromeccanici e bidirezionali e hanno di solito una robusta struttura in acciaio Inox o zincata.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?