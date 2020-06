Roma, rom evadono da Rebibbia: caccia all'uomo in Lazio e Toscana

Grave episodio di evasione avvenuto poco fa nel carcere romano di Rebibbia. Stando a quanto riportato da Agi, qualche minuto dopo le ore 12, due detenuti di etnia rom sono riusciti ad approfittare del momento giusto per calarsi dal muro di cinta della struttura penitenziaria utilizzando una manichetta antincendio.

Ad eludere la sorveglianza ed a darsi alla fuga un 40enne, tale Davad Zukanovic, nato a Olbia e trattenuto dietro le sbarre della casa circondariale per i reati di furto, riciclaggio, lesioni e falso materiale. Il complice è invece un uomo di 46 anni, il croato Lil Ahmetovic, incriminato per ricettazione, falso materiale e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti della penitenziaria hanno fatto scattare immediatamente l'allarme e da quel momento si è aperta una caccia all'uomo nel tentativo di individuare i due fuggitivi prima che riescano a far perdere definitivamente le proprie tracce. Le ricerche da parte degli uomini della questura di Roma si sono concentrate inizialmente nel campo nomadi di via Salviati ed in quello di via Salone, ma vengono tenuti sotto costante monitoraggio anche gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

Stando agli ultimi aggiornamenti, i due rom, entrambi condannati al carcere fino al prossimo 2029, potrebbero tuttavia aver già raggiunto la Toscana, dove le forze dell'ordine sono state messe in allerta.

"Due detenuti rumeni sono fuggiti dopo avere scavalcato il muro di cinta, usando una manichetta dell'acqua, favoriti dal probabile mancato funzionamento del sistema anti-scavalcamento e dal fatto che non ci sono le sentinelle della Polizia penitenziaria sul muro di cinta" , denuncia il segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria Donato Capece, come riportato da Agi. "Un fatto grave, che è conseguenza di una sottovalutazione degli allarmi lanciati dal Sappe negli ultimi giorni. Questa evasione è la conseguenza dello smantellamento delle politiche di sicurezza dei penitenziari e delle carenze di organico della Polizia penitenziaria, che ha 7mila agenti in meno. Non più tardi dello scorso 28 maggio" , spiega il segretario, "il Sappe aveva indirizzato ai vertici dell'Amministrazione penitenziaria nazionale e del Lazio una dettagliata nota proprio sulle criticità della Casa di reclusione di Rebibbia" .