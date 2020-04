Roma, tentano colpo al supermercato: ghanesi aggrediscono vigilante

Entrano in un supermercato di Roma per fare la spesa, ma riempiono il carrello solo con alcuni prodotti, destinando la maggior parte della merce agli zaini che portavano in spalla. Scoperti da un vigilante ed una cassiera, tirano fuori un coltello e tentano di fuggire, ingaggiando un corpo a corpo coi due dipendenti, che restano lievemente feriti.

Protagonisti in negativo della vicenda due ghanesi, vale a dire il 22enne K.I. Ed il 28enne M.A., ora dietro le sbarre del carcere romano di Regina Coeli con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato durante il primo pomeriggio dello scorso sabato 11 aprile, all'interno di un punto vendita in zona La Rustica. Una volta dentro il supermercato, i due africani hanno iniziato ad aggirarsi tra gli scaffali alla ricerca di determinati alimenti e prodotti di vario genere. Il carrello resta per lo più vuoto: solo la minima parte della merce, destinata ad essere pagata, finisce al suo interno.

Tutto il resto viene infilato dentro i due zaini che i ghanesi portavano in spalla. Una scena che, nonostante le precauzioni prese dagli stranieri per non dare nell'occhio, non è sfuggita all'attenzione di un addetto alla sicurezza, che si è immediatamente occupato di contattare il numero unico per le emergenze e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Una volta soddisfatti della quantità di merce accumulata, gli extracomuitari si sono presentati alle casse per pagare solo i prodotti riposti nel carrello. Il vigilante, tuttavia, ha sbarrato loro la strada verso l'uscita chiedendo di aprire gli zaini, strapieni in modo decisamente evidente, e mostrare cosa contenessero al loro interno.

Con le spalle al muro, il 22enne K.I. ha quindi estratto un lungo coltello a serramanico dalla tasca per rivolgerne la lama contro l'addetto alla sicurezza, che è stato quindi spintonato con forza dal secondo rapinatore nel tentativo di raggiungere l'uscita. Il vigilante ed una delle commesse, tuttavia, hanno cercato di trattenere i malviventi ed impedire che fuggissero, ma sono rimasti coinvolti in una colluttazione, restando poi lievemente feriti.

Per fortuna sono prontamente giunti sul posto gli uomini del commissariato Prenestino e quelli della squadra volanti della questura di Roma, che hanno fatto scattare le manette ai polsi dei ghanesi. Addosso, oltre alla merce rubata tra gli scaffali, anche delle modiche quantità di marijuana.

I due dipendenti del supermercato sono stati medicati sul posto dal personale di un'ambulanza del 118, giunta precauzionalmente sul posto, mentre gli africani sono finiti dietro le sbarre del carcere in attesa di giudizio direttissimo.