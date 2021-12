Tremila agenti non vaccinati: cosa può accadere

Da mercoledì 15 dicembre scatta l'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti e le Forze dell'Ordine. Sebbene le adesioni alla campagna vaccinale siano aumentate nelle ultime settimane, la percentuale di "attendisti" resta ancora significativa. Stando a quanto riporta il dorso romano del Corriere della Sera complessivamente nella Capitale ci sarebbero ancora 3mila gli agenti non vaccinati comprendendo nella stima anche i vigili del fuoco e gli operatori della municipale. Quanto alle scuole, invece, i dipendenti che non hanno ricevuto la prima dose sono circa 6mila, il 5% del totale.

L'incognita dei controlli

Con il decreto dello scorso 26 novembre, il Consiglio dei ministri ha introdotto l'obbligo vaccinale anti-covid per gli insegnanti e il personale tecnico-amministrativo delle scuole. L'adempimento costituisce il prerequisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Resta però il rebus dei controlli sul green pass che, come da prassi, viene erogato dopo 15 giorni dalla prima inoculazione. " Non sappiamo neppure cosa fare mercoledì - osserva Cristina Costarelli, preside del liceo Newton e presidente dell'associazione nazionale presidi del Lazio -: come faremo a sapere se il prof è vaccinato, glielo chiederemo a voce? O sarà aggiornata la piattaforma del green pass? Io, da notizie informali, nella mia scuola immagino di dover gestire 3 o 4 casi, ma lo sapremo lì per lì, direttamente il 15, quindi ci potrebbero essere lezioni saltate e ore scoperte ".

Il rischio di sospensione