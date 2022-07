Uomo russo armato di coltello minaccia i passeggeri sul bus: paura a Roma

Paura su un bus della Capitale, dove un uomo di 41 anni, salito a bordo con un coltello a serramanico, ha gettato nel panico i passeggeri. I fatti, secondo quanto riferito dalla Questura di Roma, si sono verificati lo scorso mercoledì 29 giugno e a finire dietro le sbarre del carcere sarebbe un uomo di nazionalità russa.

Stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, tutto è accaduto nei pressi della stazione romana di Trastevere. Il 41enne è salito sul mezzo pubblico armato e in breve tempo fra i presenti a bordo si è scatenato il terrore. Sarebbe stato l'autista dell'autobus ad accorgersi della presenza di una pattuglia di agenti della polizia di Stato e a richiamare la loro attenzione, bussando contro il finestrino e sbracciandosi per chiedere aiuto.

A quel punto, il conducente ha fermato il bus e permesso ai passeggeri di scendere. Nella fuga generale, anche il 41enne avrebbe tentato di allontanarsi, ma è stato immediatamente raggiunto dagli uomini in divisa, che hanno cercato di trattenerlo.

Ne è dunque nata una colluttazione, con l'uomo arrivato a colpire i poliziotti con calci e percosse nel disperato tentativo di liberarsi dalla loro presa. A seguito di ciò, gli agenti hanno riportato delle lesioni. Ridotto infine in manette, il russo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare del carcere, ora confermata.

Non si sa ancora nulla delle motivazioni che possono aver spinto il soggetto a compiere tale gesto, e non risultano feriti tra i passeggeri, che sono tornati a casa con un grosso spavento. La Questura, come riportato dalle principali agenzie di stampa, afferma che "sono stati gli agenti della Sezione Volanti, unitamente agli agenti del commissariato Trastevere, durante il regolare servizio di controllo del territorio, ad arrestare, in Circonvallazione Gianicolense, un cittadino russo di 41 anni".