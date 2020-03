Coronavirus, pronto per la sperimentazione il farmaco capace di ucciderlo

Il primo farmaco capace di aggredire e neutralizzare il coronavirus sarebbe pronto per la sperimentazione. Si tratta della prima arma terapeutica contro quella che è oramai divenuta una pandemia. È quanto promette di essere un anticorpo monoclonale in grado di attaccare il virus. Il farmaco è stato messo a punto in Olanda da un gruppo di 10 ricercatori dell'Erasmus University Medical Center di Rotterdam e dell'Utrecht University. La ricerca è pronta è sarà valutata dalla rivista Nature. L'anticorpo monoclonale potrebbe essere il primo farmaco al mondo specializzato nel rilevare e prevenire l'infezione da coronavirus. Un primo breve annuncio allo studio è stato pubblicato sul sito BioRxiv. L'Erasmus Magazine riporta, tuttavia, che ci vuole ancora tempo prima di vedere questa nuova arma in mano ai medici.

Il magazine scientifico spiega come l'anticorpo debba ancora "essere testato sull'uomo e la ricerca sottoposta a revisione tra pari o che sia pubblicata da Nature". È probabile, quindi, che dovremo aspettare ancora dei mesi prima di vedere il nuovo farmaco in azione. Frank Grosveld, che fa parte del gruppo di ricerca, ha spiegato: "Ora stiamo cercando di coinvolgere un'azienda farmaceutica in grado di produrre l'anticorpo su larga scala. Prima di essere commercializzata, però, l'anticorpo deve attraversare una fase di sviluppo lunga ed essere testata per le sue proprietà farmacologiche". L'azienda farmaceutica contattata da Grosveld e dal suo team sembra essere interessata alla scoperta.

Coronavirus, pronto per la sperimentazione il farmaco scoperto in Olanda