L'incontro in teatro, il tradimento, le trasgressioni: la storia d'amore tra Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi

Ventisei anni fa finiva la turbolenta storia d'amore tra Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi. La coppia si innamorò sul palco di un teatro nel 1992 e per l'attrice Barbareschi abbandonò anche la sua famiglia. Sette anni dopo, però, nel 1999 i due attori si dissero definitivamente addio ma il loro amore vissuto sotto la luce del sole e sotto l'occhio curioso dei paparazzi dominò la cronaca rosa della fine degli anni '90.

L'incontro in teatro

È il 1992. Luca Barbareschi è reduce dagli impegni televisivi in "C'eravamo tanto amati" e "Sapore di mare". Ha da poco terminato le riprese di "Obiettivo indiscreto" ed è pronto a tornare in teatro dal vivo con l'opera "Oleanna" di cui è interprete e regista. Al suo fianco, nel ruolo di protagonista, c'è Lucrezia Lante della Rovere. L'attrice ha 26 anni e è agli inizi della sua carriera da attrice. Il lavoro fianco a fianco sul palco crea un legame unico tra i due attori e la passione divampa. " Io avevo dieci anni di meno, ero acerba e pazza di lui, lo stavo ad ascoltare con la mascella che mi cascava, a bocca aperta, ma era durissimo, severo. Diceva che ero dotata di un mondo emotivo, di grande sensibilità che lo affascinava, ma altrettanto priva di tecnica. Mi costringeva a tenere una matita in bocca fino allo sfinimento per migliorare la dizione e poi si inventava dei trucchetti quando ci trovavamo in palcoscenico, era pericoloso", racconterà anni dopo Lucrezia sulle pagine del Corriere.

Le prime difficoltà

Il loro è un amore quasi impossibile. A fare scalpore non è la differenza di età tra Luca (36 anni) e Lucrezia (26 anni) ma le loro vite. L'attore e regista è sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto già due figlie - Beatrice ed Eleonora - e la donna è incinta della terza figlia, Angelica. Anche Lucrezia Lante della Rovere è mamma di due gemelle Ludovica e Vittoria, nate dalla relazione con Giovanni Malagò nel 1988, ma è single. Barbareschi sceglie di seguire il cuore e di iniziare una relazione con Lucrezia contro tutto e tutti: " Per Lucrezia abbandonai la mia famiglia, lasciai mia moglie incinta della terza figlia ". La loro storia finisce in pasto alla stampa scandalistica, ma nonostante ciò i due attori vivono la loro storia alla luce del sole.

Tra cinema e teatro

Il feeling tra Luca e Lucrezia è fisico ma anche mentale. I due attori si capiscono senza troppe parole, condividono le stesse passioni e la convivenza va di pari passo con il lavoro. Tra il 1993 e il 1995 lei è impegnata nelle riprese di due film "Le donne non vogliono più" di Pino Quartullo e "Il cielo è sempre più blu" di Antonio Luigi Grimaldi, mentre Barbareschi è protagonista in tv della miniserie "La famiglia Ricordi" e a teatro con lo spettacolo "Piantando chiodi nel pavimento con la fronte", di cui è regista e interprete. Insieme si fanno vedere agli eventi mondani e i paparazzi li seguono nel tentativo di scattare foto per le prime pagine delle riviste di gossip.

I progetti insieme

Nel 1997 la coppia lavora per la prima volta insieme sul set di un film, la cui regia è firmata proprio da Luca Barbareschi, che vuole Lucrezia come protagonista di "Ardena". Un anno dopo Lucrezia e Luca tornano a lavorare insieme come coppia nell'opera teatrale "Skylight" di David Hare. Nel privato la coppia continua a mostrarsi serena e felice. Barbareschi è al centro di alcune polemiche legate al suo carattere diretto, ma qualcosa nella loro relazione sta per cambiare.

La dolorosa rottura

È il 1999. Le riviste scandalistiche parlano di una crisi tra i due attori, che sono reduci dalla fine della messa in scena dell'opera teatrale "Skylight". Voci di corridoio parlano di liti continue nei camerini. Quando le loro strade si separano, prima della fine dell'anno, non c'è alcun comunicato: è Lucrezia Lante della Rovere a prendere la decisione di mettere fine alla relazione con Luca. " Il nostro è stato un grande amore, ci desideravamo pazzamente. Quando se n'è andata mi è crollato tutto addosso. Quando lei mi lasciò credevo di morire di dolore. Mi disse: 'La mia soglia del dolore è più bassa della tua, ciao'. Stare con me era come salire sull’ottovolante ", raccontò Barbareschi al Corriere nel 2023. " Ero affascinata da Luca. Poi c'erano le trasgressioni. Era una vita molto rock 'n' roll, ma quando è diventata troppo rock 'n' roll ho detto: si salvi chi può. Quando è diventato troppo? Quando ho capito che volevo essere protagonista della mia vita e non gregaria" , rivelò a Belve Lante della Rovere anni dopo.

Barbareschi e Lante della Rovere oggi

Venticinque anni dopo l'addio Luca e Lucrezia sono ancora molto legati. Nel corso degli anni hanno lavorato insieme in diversi film per il cinema e la tv e hanno calcato il red carpet l'uno al fianco dell'altro dichiarando la loro stima reciproca.

Oggi l'attrice è"felicemente da sette anni", come dichiarato a Oggi, mentre Luca Barbareschi è sposato condal 2015 e con lei ha avuto due figli, Francesco e Maddalena.