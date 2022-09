Ecco come lo smog aumenta il rischio di infarto

Lo smog delle città più inquinate non crea soltanto problematiche respiratorie e polmonari ma può causare anche un infarto: è la conclusione a cui è giunto uno studio della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs e Università Cattolica di Roma che è stato presentato al recente congresso della Esc (Società Europea di Cardiologia) a Barcellona.

"Ecco cosa provoca l'inquinamento"

Lo studio, pubblicato e consultabile sul Journal of American College of Cardiology, è titolato "Inquinamento atmosferico e disturbi vasomotori coronarici in pazienti con ischemia miocardica e arterie coronarie non ostruttive": i ricercatori spiegano molto bene il ruolo dello smog e cosa può provocare all'interno dell'organismo. " L'inquinamento dell'aria soffoca i vasi del cuore e può provocare l'infarto anche in chi ha coronarie sane, cioè senza placche di arterosclerosi, aumentando fino a 11 volte il rischio di ischemia in chi è più esposto al particolato fine", hanno dichiarato i ricercatori al Messaggero.

Le scoperte della ricerca

In pratica, è stato osservata e valutata l'associazione tra l'esposizione a lungo termine al particolato 2.5 (Pm2.5) e 10 (Pm10) e i disturbi vasomotori coronarici nei pazienti con Nocad, cioé quelle sindromi da dolore toracico ma senza una malattia coronarica ostruttiva e significativa. Le particelle inquinanti, quindi, possono provocare uno spasmo prolungato dei vasi sanguigni che alimentano il cuore riuscendo a "danneggiare" anche quelli non ostruiti e provocare l'infarto. Come spiegano due dei ricercatori al quotidiano romano, il prof. Rocco Antonio Montone e il prof. Filippo Crea, i gas di scarico dei veicoli possono arrecare un importante danno alle coronarie " che taglia il flusso di sangue al miocardio, determinando la morte del muscolo cardiaco dovuta allo strozzamentò dei vasi ".

I pazienti presi in esame sono stati 287, tra cui il 56% affetto da " ischemia miocardica cronica in presenza non caratterizzate da placche di aterosclerosi ", mentre il 44% di loro aveva addirittura subìto un infarto nonostante le coronarie perfettamente sane. Da cosa è stata provocato tutto ciò? Dalla continuata esposizione all'aria inquinata della loro città. " Tutti sono stati sottoposti a coronarografia, nel corso della quale è stato effettuato un test all'acetilcolina che è risultato positivo nel 61%. La positività è risultata molto più frequente in pazienti esposti all'aria inquinata ", spiega il prof. Montone, Dirigente presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica del Gemelli.

Come limitare il rischio