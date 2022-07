Protezioni solari, quale scegliere? Le migliori ai prezzi più vantaggiosi

Olio, creme, spray, fattori di protezione 30 o 50? Sono tanti i dubbi che possono sorgere quando si sceglie una protezione solare, il prodotto cosmetico indispensabile quando ci si espone al sole per un lungo periodo, come in vacanza.

I diversi tipi di protezioni solari

Esistono quattro livelli di protezione: basso (fattore da 6 a 10), medio (da 15 a 25), elevato (da 30 a 50) e molto elevato (50+). La pelle chiara è più sensibile e reagisce maggiormente ai raggi UVB, quindi le persone con questo tipo di pelle, dovrebbero usare un fattore di protezione molto elevato, come SPF 50+. Invece la pelle più scura è naturalmente meglio protetta, e consente di usare un fattore di protezione SPF 30 in condizioni di soleggiamento moderato.

È consigliabile utilizzare una protezione solare ad "ampio spettro", ovvero che protegga sia dai raggi UVA che da quelli UVB. I raggi UVA causano allergie solari, invecchiamento prematuro della pelle, comparsa delle macchie, quelli UVB bruciature e cancro della pelle.

Come scegliere secondo il nostro tipo di pelle

Se si ha la pelle a tendenza acneica o grassa, è preferibile utilizzare la protezione in forma di gel oil-free. Al contrario chi ha la pelle secca tollera meglio le creme. Gli spray sono molto utili per le zone estese come il dorso. Gli stick invece, sono perfetti per proteggere le cicatrici o zone localizzate molto fotosensibili.

Crema solare con SPF 15

È una protezione solare in grado di bloccare circa il 93% dei raggi UV. È considerata una protezione bassa perché il 7% rimanente rappresenta un rischio per la nostra pelle. LA SPF15 è adatta in situazioni in cui l’esposizione al sole non è molto aggressiva e prolungata, per esempio nella vita di tutti i giorni, oppure per chi ha la pelle di un fototipo scuro.

Crema solare con SPF 30

La SPF30 è una protezione solare in grado di bloccare circa il 97% dei raggi UV. È adatta all’esposizione solare al mare o in montagna ed è consigliata per le persone con fototipo chiaro.

Crema solare con SPF 50 o 50+

La SPF50 o 50+, è una protezione solare in grado di bloccare circa il 98% dei raggi UV. Si tratta della protezione più alta disponibile in commercio in quanto nessun prodotto può assicurare una protezione del 100%. La SPF50 è raccomandata durante le esposizioni dirette e prolungate ed è indispensabile per i soggetti con fototipo molto chiaro e con pelle sensibile.

Protezione solare per bambini

È oramai noto che il periodo della vita in cui si deve prestare maggiore attenzione alla difesa della nostra epidermide è proprio quello dell’infanzia. Molti studi hanno infatti affermato che l’intensità e il numero delle scottature contratte a partire dall’età infantile, e in ogni caso fino a tutta l’adolescenza, sono uno dei fattori di rischio più importanti per molte malattie della pelle. È importante quindi proteggere i bambini sia con prodotti specifici ad alto spettro, sia nelle ore più calde con indumenti e cappellino.

Ogni quanto va riapplicata la crema solare?

Prima di uscire di casa per andare al mare, in piscina o in montagna, Ogni due ore durante la giornata, ogni volta che facciamo il bagno, e dopo aver sudato.

