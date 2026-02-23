Scatta il tempo del calcio tra tecnica e tecnologia

Era dai tempi del RM 11-01 e del RM 11-04 Roberto Mancini, che Richard Mille non tornava ad occuparsi di calcio. Con il nuovo RM 41-01 Tourbillon Soccer ha voluto farlo in modo assolutamente dedicato e professionale con funzionalità specifiche attivate in modalità meccanica: è possibile, in sintesi, tenere nota, statisticamente di un match dal calcio dall'inizio al fischio finale, seguendo l'evoluzione del punteggio. Come consuetudine del brand, si è partiti from scratch, seguendo il dettato di uno stile e di una metodologia tecnico-espressiva ormai consolidata, ed avviando lo sviluppo di un meccanismo, evidentemente cronografico, cui si sono aggiunti il dispositivo flyback ed il tourbillon, che ha richiesto ben cinque anni di lavoro: la meccanica flyback è completamente nuova e brevettata, mentre due sono le complicazioni introdotte, l'indicazione della fase di gioco e il contatore meccanico delle reti. L'orologio è previsto in due versioni limitate a 30 pezzi ciascuna, su cassa tonneau strutturata a sandwich (105 componenti, da 43,23 x 49,65 mm ed uno spessore di 16,08 mm), a garantire la massima ergonomia al polso: in Basalt TPT, un nuovo composito derivato dall'omonima roccia vulcanica - le fibre di basalto spesse 40 micron, contro i 30 e i 45 micron delle fibre di carbonio e silicio rispettivamente del Carbon TPT e del Quartz TPT , sono impilate con una rotazione di 45° tra gli strati - a rivelare una venatura naturale simile al legno dal colore rosso carminio, una marcata resistenza agli agenti chimici ed ai raggi UV e stabilità termica; Quartz TPT blu scuro. Entrambe prevedono la carrure in Carbon TPT. I pulsanti (crono al 7/8 e 10/11, di funzione al 2 e al 4) sono realizzati in titanio con inserti in Carbon TPT o Basalt TPT e protezioni in oro rosso. Per rendere più efficaci le operazioni crono e il passaggio da un tempo di gioco ad un altro - derivanti da una pressione calibrata sulle leve preposte, sono state previste due ruote a colonne, una destinata a start/stop cronografico, l'altra all'azzeramento/flyback (con ripartenza) e alla suddetta modifica della fase di gioco fino ai tempi supplementari: una soluzione tecnica soggetta a brevetto. Più in dettaglio, il calibro RM 41-01, con ponti (frontali, sinuosi e simmetrici

in senso orizzontale rivestiti PVD oro) e platina in titanio grado 5, integra il tourbillon al 7 con piccoli secondi coassiali, la riserva di carica di 70 ore (indicatore sopra la molla del bariletto all'1, il cui tamburo è scheletrato con il motivo esagonale del pallone di calcio) e il rilevatore di funzione (al 5, carica/folle/messa all'ora, gestito via corona), oltre, ovviamente al crono flyback con minuti e secondi centrali; il bilanciere a regolazione inerziale oscilla a 21.600 alternanze/ora. L'indicatore del tempo di gioco si trova al 9, regolato con il pulsante di azzeramento/flyback al 10/11, dal 1° tempo fino al 2° supplementare.

Dei 650 componenti interni del movimento, infine, incorniciati dalla flangia della minuteria in titanio satinato e a contrasto, alcuni sono destinati, in alto e in basso, ai contatori meccanici dei gol (fino a 9), attivati dai pulsanti al 2 e al 4, per la squadra di casa e per gli ospiti: ogni pressione fa avanzare le lancette lungo binari metallici tramite un apposito treno di ingranaggi e premendo nuovamente, lo sgancio di una molla riporta l'indicatore a zero.