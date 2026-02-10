Milano-Cortina, Sofia Goggia cade nella discesa libera combinata: come sta l’azzurra

Per fortuna non è accaduto nulla di grave ma l’azzurra Sofia Goggia è caduta sulla stessa pista, l’Oympia delle Tofane, che ha visto il bruttissimo incidente di Lindsey Vonn. Nel corso della discesa libera per la combinata donne, la bergamasca ha perso il controllo a tre quarti del tracciato scivolando fuori. Dopo alcuni secondi di apprensione, la tensione si è sciolta quando Sofia si è rialzata autonomamente arrivando il traguardo con i suoi sci. L’azzurra era era attardata di quattro decimi rispetto ad Ariane Raedler.

La delusione della Goggia

“Sicuramente oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus dell’altro giorno: anche se mi sentivo bene stamattina, in partenza non ho ricreato quella tensione e adrenalina. Mi dispiace tanto di poter fare una bella combinata insieme con Lara, scusami”, dichiara intervistata da Rai Sport.

Aïe : Sofia Goggia chute et abandonne sur le combiné, mais plus de peur que de mal pour l'Italienne devant son public MilanoCortina2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw" data-datalayer-click-event-target="external" target="_blank" rel="noopener">#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/FVgOTMxBSn — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 10, 2026

Trattandosi di una gara combinata, l’azzurra è stata eliminata assieme alla compagna di squadra, Lara Della Mea: da qui le sue scuse in diretta tv per non essere riuscita a completare il tracciato e