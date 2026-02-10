Leggi il settimanale
Sci |Giovedì il SuperG

Milano-Cortina, Sofia Goggia cade nella discesa libera combinata: come sta l’azzurra

L’atleta bergamasca è scivolata quando aveva già completato tre quarti del tracciato: cosa è successo e come sta

Per fortuna non è accaduto nulla di grave ma l’azzurra Sofia Goggia è caduta sulla stessa pista, l’Oympia delle Tofane, che ha visto il bruttissimo incidente di Lindsey Vonn. Nel corso della discesa libera per la combinata donne, la bergamasca ha perso il controllo a tre quarti del tracciato scivolando fuori. Dopo alcuni secondi di apprensione, la tensione si è sciolta quando Sofia si è rialzata autonomamente arrivando il traguardo con i suoi sci. L’azzurra era era attardata di quattro decimi rispetto ad Ariane Raedler.

La delusione della Goggia

Sicuramente oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus dell’altro giorno: anche se mi sentivo bene stamattina, in partenza non ho ricreato quella tensione e adrenalina. Mi dispiace tanto di poter fare una bella combinata insieme con Lara, scusami”, dichiara intervistata da Rai Sport.

Trattandosi di una gara combinata, l’azzurra è stata eliminata assieme alla compagna di squadra, Lara Della Mea: da qui le sue scuse in diretta tv per non essere riuscita a completare il tracciato e

creare le possibilità di vincere una medaglia per lei e per la compagna. “Le Olimpiadi possono andare bene ma anche male. Oggi mi riposerò, cercherò di recuperare le energie in vista di giovedì per il SuperG”, aggiunge.

