Paris, che nonno. Tutti i "jet" azzurri volano veloci verso i Giochi

Forza Paris, anche Domme c'è, si riprende il podio, il secondo in stagione e nella discesa di Crans Montana, riesce a domare dossi e ritrosia che non ha mai nascosto per le onde della piste Nationale, al punto da ammettere: «Ora focus sui Giochi, ma potrei fare un pensiero a prolungare la carriera fino ai prossimi Mondiali». Sono in calendario, fra un anno, proprio nel Vallese dove ieri solo le campane hanno suonato a lutto e all'unisono a mezzogiorno. Un altro giovane elvetico è morto per le conseguenze dell'incendio di Capodanno, ma a Crans non si è fatto nemmeno un minuto di silenzio. Semmai c'è stato il boato perché di nuovo, dopo Blanc, a vincere è stato uno svizzero, il campionissimo di riserva Franjo Von Allmen che ha seminato Paris di 65/100 e Ryan Cochran Siegle (+0.70), ma soprattutto lasciato a secco di podio sua maestà Marco Odermatt.

Se Paris si avvia a Bormio con una bella dose di fiducia, anche la prova di squadra è stata superlativa con 4 nei top 10. Quinto (+0.86) Benjamin Alliod, new entry valdostana che ai Giochi non vedremo: Il mio career best arriva un po' fuori tempo massimo, commenta senza perdere il sorriso. Come Roberta Melesi, quarta sabato, i loro exploit arrivano a convocazioni già fatte, ma la stagione post Giochi sarà lunga. Settimo Mattia Casse «Continuo a crescere» - , nono Florian Schieder, - «La Stelvio mi piace, ho fiducia» -. Sono entrambi soddisfatti perché sono sotto il 1 di distacco. Confessa di «essere stanco», Giovanni Franzoni. Dopo gli allori di Wengen e Kitz e la suspence nel training di sabato, con le sue punte a carezzare le reti, ieri ha chiuso guardingo, 23°. Ora ci sono «48 ore di riposo! Devo riposare, Bormio può essere nelle mie corde», in questo conto alla rovescia quasi senza vigilia.

Le prime prove sulla Stelvio sono in calendario già dopodomani e la prima medaglia, in discesa, è in palio sabato 7 (Rai 2 ed Eurosport alle 11.30). L'Italia schiererà un poker che con 3 atleti su quattro è già andato a podio e anche di più. Domme capitano. Forza, Paris, forza azzurri.