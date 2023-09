Milano Digital Week prezioso palcoscenico dell’innovazione tecnologica

Milano rimane l’epicentro nazionale dell’innovazione tecnologica. A ricordarlo è anche la Milano Digital Week, un evento annuale che celebra l'ecosistema digitale in rapida crescita e sottolinea il ruolo del capoluogo lombardo come locomotiva del progresso tecnologico in tutti gli ambiti. La settimana che va dal 5 al 9 ottobre è dedicata alla tecnologia e offre una panoramica di come Milano stia abbracciando la digitalizzazione in vari settori, dalla cultura all'industria, dall'istruzione all'imprenditoria.

Un ecosistema digitale in crescita

Forte della spinta delle ultime cinque edizioni, che hanno generato nel complesso oltre un milione di partecipanti e più di 2.500 appuntamenti (tra eventi fisici e digitali), in continuità con la sua volontà d’inclusione e partecipazione, Milano Digital Week prosegue la riflessione cominciata lo scorso anno sui cambiamenti dei modelli di sviluppo muovendo dalla consapevolezza, ormai globale, che i limiti ambientali, sociali ed economici sono sempre più cogenti in ogni ambito. Cinque giorni di dialogo collettivo per mettere a fattor comune risposte ma anche suggerimenti e idee, partendo dal presupposto che il digitale consolida il suo essere elemento centrale di connessione sociale, economica e ambientale, nonché veicolo e acceleratore di ogni progetto e processo del cambiamento epocale in corso.

Il tema: “Lo Sviluppo dei Limiti”

L’edizione di quest’anno, promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il patrocinio di Fondazione Cariplo, ha come tema portante “Lo Sviluppo dei Limiti”. Limiti sempre più presenti nel progettare e nell’agire; limiti ambientali, sociali, economici; ma anche limiti culturali, etici e generazionali. Un punto di partenza per indagare quale sviluppo sia possibile all’interno di questi limiti, quali e quanti paradigmi stiano cambiando, quali soluzioni esistano già e quali sia possibile realizzare, anche nel breve termine, per navigare dentro i nuovi perimetri imposti da urgenze sempre più globali. Al centro delle riflessioni la valorizzazione delle esperienze e degli approcci alle tecnologie dei cittadini e delle cittadine, del sistema produttivo e di quello accademico, dall’intelligenza urbana alla biodiversità delle competenze che attraversano tutto lo spettro del lavoro, della formazione e delle nuove configurazioni delle comunità.

Il futuro digitale di Milano

Milano Digital Week riflette l'impegno di Milano nel diventare una città all'avanguardia nell'innovazione digitale. La città sta attirando sempre più start-up e imprese tecnologiche, grazie a infrastrutture all'avanguardia e ad una comunità di innovatori in crescita. Inoltre, l'evento contribuisce a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della tecnologia e dell'alfabetizzazione digitale in un mondo sempre più connesso. In conclusione, Milano Digital Week è un'occasione per mostrare come la città stia abbracciando la tecnologia e l'innovazione in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Questo evento contribuisce a posizionare Milano come una delle città più dinamiche e innovative d'Europa, pronta ad affrontare le sfide e le opportunità del digitale.