Tutti col naso all'insù: quando la Luna darà spettacolo in cielo

Occhi al cielo anche nel mese di ottobre, che ci offrirà un nuovo spettacolo celeste con un'eclissi di Luna. È prevista infatti per la serata del prossimo 28 ottobre un'eclissi lunare parziale che oscurerà il nostro satellite. Un evento che potremo vedere benissimo anche dall'Italia.

Cos'è un'eclissi lunare

Col termine eclissi lunare intendiamo quel fenomeno in cui l'ombra della Terra oscura interamente o parzialmente la Luna quanto questa è illuminata dal Sole e interseca l'asse nodale, in plenilunio. L'ombra proiettata sul satellite è di forma conica per via delle distanze fra Sole, Terra e Luna. I tipi di eclissi possono essere diversi, andiamo da quelle totali, quando la Luna entra completamente nel cono d'ombra, parziali, quando il satellite è parzialmente interessato dal cono d'ombra, oppure penombrale, quando entra totalmente o parzialmente nel cono di penombra.

Quella che vedremo nella serata del 28 ottobre sarà una eclissi parziale.

Lo spettacolo del 28 ottobre

Secondo gli esperti del settore, sarà possibile ammirare il fenomeno celeste a partire dalle 21.36, quando l'ombra del nostro pianeta comincerà a coprire la Luna. L'eclissi terminerà intorno alle 22.53, dopo aver visto il suo apice alle 22.15. Durante l'apice, il 12% della Luna sarà oscurato dalla Terra.

Come abbiamo detto, lo spettacolo sarà ben visibile in Europa, quindi anche in Italia. A vedere l'eclissi saranno anche i cittadini di Africa, Medio Oriente, Asia. In America orientale, invece, sarà osservabile solo al sorgere della Luna, mentre in Australia occidentale solo al momento del suo tramonto.

L'eclissi alunare

Per chi ama questo genere di spettacoli offerti dal cielo, c'è un altro appuntamento a cui non mancare. Purtroppo, però, noi in Italia non potremo vederlo. Si tratta dell'eclissi anulare, prevista invece per il 14 ottobre. In questo caso sarà il Sole ad essere parzialmente coperto dalla Luna.

Non si tratta di un'oscurazione completa. Il Sole verrà parzialmente nascosto dalla Luna, dato che il satellite è più piccolo e si trova all'apogeo, ovvero nel punto della sua orbita più distante dal pianate Terra. Chi potrà assistere allo spettacolo, però, non resterà deluso. Al posto del Sole, infatti, potrà ammirare un meraviglioso anello di fuoco.