La scuola di FS. "Futuro è sapere" per le leadership di domani

Le sfide della tecnologia non sono più un'opzione. E chi non è pronto a cambiare resterà indietro, travolto dalla velocità dei nuovi scenari. Fs non solo lo ha capito per tempo ma ha deciso di accelerare: o si innova o si resta fermi. Nasce così la Scuola Fs "Futuro è sapere", con il primo Skill Center a Roma Termini, sede della direzione dell'Accademy. La prima Corporate Academy di Ferrovie nasce con l'obiettivo di favorire l'apprendimento collettivo, non solo per fare formazione, ma per generare competenze ad alto impatto, accelerare l'evoluzione dei mestieri e creare una cultura aziendale capace di anticipare le trasformazioni del mercato. Vuol essere un luogo dove le idee vengono messe in circolazione, potenziate, trasformate in soluzioni concrete. La sede di Roma Termini si articola in 3mila metri quadri, di cui 800 già operativi e in 15 aule, spazi di co-learning e aree di lavoro condiviso. Questo luogo diventa così un vero motore di crescita collettiva. E non resterà un caso isolato. FS vuole costruire una rete di hub da Napoli Afragola a Pietrarsa, passando per Gianturco, trasformando aree del Gruppo in centrali di intelligenza operativa. Nuovi laboratori di energia culturale, pronti a spingere l'intero sistema verso un nuovo modo di pensare il lavoro e la mobilità. "L'Academy ha un ruolo cruciale per il Gruppo FS - sottolinea l'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo, Stefano Antonio Donnarumma - Con questo progetto ambizioso puntiamo a valorizzare le competenze presenti nei diversi business, rafforzando le specificità e le eccellenze professionali che abbiamo la fortuna di coltivare al nostro interno".

Una dichiarazione che trova forza nei numeri. "Prevediamo 20.000 assunzioni entro il 2029, che potranno portare nuova linfa all'azienda e beneficiare di una formazione basata su tutte quelle abilità del futuro fondamentali per i ruoli emergenti e gli scenari i continua trasformazione in cui operiamo quotidianamente".

Digital, leadership evolutiva, sostenibilità, security, customer excellence: non più parole chiave, ma i mattoni con cui FS sta costruendo la sua prossima generazione.

La Scuola si articola in dieci faculties tematiche e attiverà oltre cento corsi entro il 2030, che attraverso il coinvolgimento di tutte le società del Gruppo, puntano a offrire percorsi formativi di eccellenza: Onboarding, Ingegneria, Trasporti e Logistica, Customer Excellence, Qualità ed eccellenza operativa, Leadership del Futuro, Digital, Sostenibilità, Security, Safety e Staff Excellence.

L'obiettivo: mettere in moto un flusso continuo di apprendimento che coinvolga non solo le persone FS, con professionisti interni alle diverse società del Gruppo ma anche docerti e esperti esterni, nonchè l'intera filiera dei fornitori e, progressivamente, la comunità civile.

Perché la sfida non si gioca solo sui binari o sui mercati, ma sulla capacità di dare forma al nuovo. Intelligenza Artificiale, sostenibilità ambientale e sociale, dialogo interculturale e intergenerazionale: questi non sono temi accademici, ma la materia prima del futuro dell'Italia.