Se da "Big Bang Theory" si finisce nel multiverso

da Los Angeles

The Big Bang Theory ha chiuso nel 2019 dopo dodici stagioni, dieci Emmy Awards e un pubblico da record mondiale. Ha dunque una bella responsabilità Stuart Fails to Save the Universe, lo spin-off in arrivo il 24 luglio su Hbo Max, creato come l'originale da Bill Prady, Chuck Lorre e Zak Penn. Questa nuova avventura, che mescola commedia e sci-fi, vede protagonisti alcuni personaggi di contorno di Big Bang Theory. Stuart, primo fra tutti, il proprietario del negozio di fumetti di Pasadena dove Sheldon e compagni spesso si incontravano. Stuart è di nuovo interpretato da Kevin Sussman ed è affiancato da Lauren Lapkus che dà il volto alla fidanzata Denise, da Brian Posehn che è l'amico geologo Bert, e da John Ross Bowie che torna nei panni del fisico quantistico (e gran rompiscatole) Barry Kripke. Il seme di questa nuova serie era stato piantato quando andava in onda l'ultima stagione di Big Bang Theory. "Avevo quest'idea che Stuart, nel negozio di fumetti, avesse un portale nel retro, verso altri universi", spiega Chuck Lorre. Il risultato è un racconto che funziona come un albo a fumetti: un universo nuovo viene esplorato a ogni episodio, con regole, tono e persino un titolo di testa diversi a ogni puntata.

Tutto inizia in una Pasadena distrutta e distopica. Stuart però ha la possibilità di riportare le cose a posto e ad ogni puntata ci prova, incontrando una realtà parallela. Il titolo della serie fa presagire l'insuccesso dei suoi tentativi. "Niente avrebbe potuto prepararmi per questo ruolo", dice Sussman, che in realtà, prima di diventare attore, aveva lavorato davvero in un negozio di fumetti. "Era il mio lavoro di giorno agli inizi della mia carriera di attore perché non riuscivo a trovare un posto da cameriere, come tutti gli altri.

Certo, quell'esperienza mi ha aiutato, ma più quando giravamo The Big Bang Theory che adesso. Allora infatti ero quasi sempre sullo sfondo e dovevo trovare un modo per fare qualcosa di credibile, così facevo finta di fare l'inventario".