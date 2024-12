Serata a favore del progetto "Close2Mi". Visite a casa per bimbi e neo-mamme

Ascolta ora 00:00 00:00

Un maxi evento a favore di «Close2Mi». Succede stasera a partire dalle ore 19,30 nella hall del Padiglione Sud dell'Ospedale di Niguarda, la «pancia» dell'ospedale.

Una serata raccolta-fondi per «un progetto che va a sostenere le visite delle donne, dopo il parto», spiega Riccardo Bertollini, segretario generale della Fondazione Ospedale Niguarda - Soprattutto per prevenire o affrontare criticità che possono sopraggiungere, di tipo psicologico e psichiatrico». Una rete di protezione in più, insomma, per le neo-mamme. Normalmente succede così: dopo il periodo della degenza, figlio e mamma vengono mandati a casa; sarà il pediatra a occuparsi del piccolo. Come noto, ci possono essere problemi in latenza e non, pure per le madri.

Un dato, secondo delle osservazioni: il 20% dei casi risulterebbero a rischio, magari depressioni se non peggio, come i fatti di cronaca, periodicamente, purtroppo dimostrano. Dunque, continua Bertollini, subito dopo il parto le ostetriche incaricate propongono alle signore la firma di un documento che dà «la possibilità di visite a casa dopo dieci giorni, incontri con le ostetriche stesse, assistenti sociali e una psicologa». Se necessario, dopo un mese ci può essere un secondo incontro. E, in caso di circostanze da approfondire - magari individuate con un esame che si chiama «Scala di Edimburgo» - possono partire segnalazioni ai medici di base, ai consultori e ai settori sociali. Proprio così. Questo progetto è per il Municipio 9, la zona di Niguarda. Piano degno di nota che altri, se già non lo hanno fatto, potrebbero guardare con interesse. Naturalmente tutto ciò ha un costo, ecco che serate come quella di oggi sono e saranno di grande aiuto. All'evento ci saranno, oltre ai 250 donatori, Michela Vittoria Brambilla (presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza), Elena Lucchini (assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia) e Roberta Oscurati (consigliera comunale del Pd).

Partecipazione pro-bono

della conduttrice televisiva Camila Raznovich che animerà l'evento, dell'Accademia della Scala, con i suoi allievi che metteranno in scena alcuni momenti del balletto «Cenerentola», capolavoro musicale composto da Prokofiev.