Una serata da Vasiliki Kouzina, dove la Grecia diventa "chic"

Quella greca è considerata da noi italiani una cucina semplice e poco varia, che gioca sempre sugli stessi piatti: carne alla griglia, souvlaki, insalata greca, la moussakà, da noi considerata una lasagna che non ce l'ha fatta. Una cosa elementare, estiva, da infradito. Invece si tratta di una delle grandi cucine mediterranee, sana, varia e fantasiosa. Per scoprirlo basta recarsi, a Milano, da Vasiliki Kouzina al 6 di via Clusone, dove Vasiliki Pierrakea da una decina svolge la masione di ambasciatrice dell'alta cucina greca.

Vasiliki Kouzina è un ristorante elegante, una quarantina di coperti in un ambiente salottiero moderatamente esotico con qualche tavolo aggiuntivo nel dehors quando la stagione lo consente. In cucina c'è Nicola Cinus, ma l'ispiratrice è sempre lei, Vasiliki. C'è un menu degustazione (cinque piatti 55 euro, sei piatti 65). E poi c'è una carta ricca di piatti estremamente interessanti come la Kakavia, una nobilitazione della tradizionale zuppa greca di pesce povero, i Calamari arrostiti con una salsa di patate arrosto aromatizzate con zafferano di Kozanis, il Cous cous di Corfù (che assomiglia più però a una fregola sarda), che è un classico del locale, sempre diverso, sempre buono. Infine la Spalla di agnello stracotta con albicocca, feta di Nomos e purea di fagioli giganti. Buoni anche i dolci. E chi proprio non sa fare a meno delle olive, dello tzatziki, della taramosalata può richiedere a inizio pasto una serie di mezes elevate al massimo livello.

Anche con la carta dei vini cadono i cliché che vogliono l'enologia greca ancorata alla resinosa Retsina.

E non a caso davanti a Vasiliki Kouzina c'è Vaziliki Kantina, wine bar e gastronomia che mette le etichette greche al centro. Il servizio è di grande stile, soprattutto quando Vasiliki gira per i tavoli.

Vasiliki Kouzina, via Clusone 6. Tel. 0294381405. Chiuso domenica, aperto solo a cena