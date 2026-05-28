Ecco i vecchietti anti mostro

The Boroughs - Ribelli senza tempo, la serie sbarcata da poco su Netflix e prodotta dai creatori di Stranger Things (i fratelli Duffer) è una strepitosa e divertente rivincita della terza età. Si tratta di una miniserie tra l'horror e il fantascientifico scritta da Jeffrey Addiss e Will Matthews che mescola e cita moltissimo. Solo per restare al citazionismo più evidente: evoca Cocoon, Il club dei delitti del giovedì e visto che nel cast c'è Geena Davis ci sono scene automobilistiche chiaramente ispirate a Thelma e Louise. Ma veniamo alla trama. The Boroughs si svolge in una comunità per anziani di lusso, dove l'ex ingegnere Sam Cooper (Alfred Molina), da poco rimasto vedovo, viene accompagnato molto controvoglia dalla figlia. Gli viene assegnata una villetta che, nei piani originali, avrebbe dovuto condividere con la moglie, entusiasta della struttura. Ma a Sam, rimasto solo, tutto appare diverso, un viaggio verso la solitudine.

Per fortuna, gli attempati vicini lo travolgono: c'è il medico malato di cancro Wally (Denis O'Hare), la combattiva giornalista Judy (Alfre Woodard), il marito hippy di lei, Art (Clarke Peters), la fascinosa produttrice musicale Renee (Geena Davis) e il Casanova locale Jack (Bill Pullman). E poi arrivano le misteriose presenze che trasformano tutto in una lotta al male.

Che dire, in un mondo sempre più vintage per essere eroi bisogna essere vecchi boomer.